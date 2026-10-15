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RC Industrie Immobilien SE: Erwerb eines vollvermieteten Gewerbe- und Industrieobjekts in Mittenwalde für EUR 2,375 Mio.
Hamburg, 15. Oktober 2026 - Die RC Industrie Immobilien SE (ISIN DE000A41EC29, WKN A41EC2) hat einen notariellen Kaufvertrag über den Erwerb eines Gewerbe- und Industrieobjekts in Mittenwalde (Brandenburg) unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt EUR 2,375 Mio.
Die Liegenschaft umfasst ein rund 41.500 m² großes Grundstück mit rund 6.400 m² vermietbarer Fläche. Im Rahmen eines teilweisen Sale-and-Leaseback mietet der bisherige Eigentümer und Nutzer das Objekt für mindestens drei Jahre zurück. Die jährliche Nettokaltmiete beläuft sich auf rund EUR 551.000.
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15.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RC Industrie Immobilien SE
|Hermannstraße 40
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)69 505060 4343
|E-Mail:
|info@rc-industrieimmobilien.com
|Internet:
|www.rc-industrieimmobilien.com
|ISIN:
|DE000A41EC29
|WKN:
|A41EC2
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart
|LEI Code:
|9845003E0F693A542B11
|EQS News ID:
|2416586
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