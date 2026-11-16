EQS-News: RC Industrie Immobilien SE
/ Schlagwort(e): Kooperation
RC Industrie Immobilien SE: Strategische Partnerschaft zur Entwicklung von Rechenzentren
Ausgangspunkt der Kooperation ist ein konkretes Objekt aus der Pipeline der Gesellschaft.
Sonja Petersen, geschäftsführende Direktorin (CEO) der RC Industrie Immobilien SE, erläutert: "Die Immobilien in unserem Geschäftsfeld liegen in Gewerbe- und Industriegebieten. Viele unserer Mieter verfügen zudem bereits über leistungsfähige Stromanschlüsse. Diese Standortmerkmale können die Entwicklung von Rechenzentren begünstigen. Unser Hauptfokus bleibt der Erwerb und die Bewirtschaftung von Immobilien mit starken Cashflows in guten Lagen. Wo darüber hinaus Umnutzungspotenzial vorhanden ist, wollen wir dieses für uns und unsere Aktionäre nutzen. Ich freue mich, dass wir dafür auf das Know-how und das Netzwerk unseres Partners zurückgreifen können."
Rolf Elgeti, Vorsitzender des Verwaltungsrats der RC Industrie Immobilien SE, ergänzt: "Neben starken Cashflows, gutem Mietwachstum und Portfolioeffekten bieten die Umnutzungspotenziale von Grundstücken im Light-Industrial-Segment zusätzliche Handlungsoptionen. Das macht dieses Segment für mich seit Langem attraktiv. Gerade Standorte energieintensiver Nutzer, die derzeit wirtschaftlich unter Druck stehen, können Potenzial für solche Umnutzungen bieten. Diese Möglichkeiten wollen wir gezielt prüfen und nutzen."
16.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RC Industrie Immobilien SE
|Hermannstraße 40
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 3688 126 77
|E-Mail:
|info@rc-industrieimmobilien.com
|Internet:
|www.rc-industrieimmobilien.com
|ISIN:
|DE000A41EC29
|WKN:
|A41EC2
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart
|LEI Code:
|9845003E0F693A542B11
|EQS News ID:
|2435522
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2435522 16.11.2026 CET/CEST