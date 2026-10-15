Die UBS traut der ASML-Aktie mehr zu und hebt ihr Kursziel von 2350 € auf 2400 € an. Auslöser sind die Zahlen zum dritten Quartal, nach denen Analyst Francois-Xavier Bouvignies seine Gewinnschätzungen für 2027 und 2028 um 9% beziehungsweise 10% nach oben genommen hat. Damit stellt sich die Frage: Trägt der Auftragsbestand die optimistischen Erwartungen wirklich? Der Auftragsbestand überrascht Kern der Argumentation ist das Orderbuch. Bouvignies schätzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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