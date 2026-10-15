Die Drägerwerk-Vorzüge stehen am heutigen Donnerstag massiv unter Druck. Gegen Mittag verlieren sie fast 15% auf knapp unter 100 € und sind damit das Schlusslicht im SDax. Ausgelöst hat den Rutsch die Vorlage vorläufiger Quartalszahlen. Damit stellt sich die Frage: Ist das der Beginn einer größeren Korrektur oder nur eine Verschnaufpause nach einem starken Börsenjahr? Zollrückerstattung schönt das Ergebnis Der Lübecker Anbieter von Medizin- und Sicherheitstechnik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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