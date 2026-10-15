Teil 2 | Wachstum und Kapitaldisziplin im KI-Boom Perspektive von Silvano Grimaldi | CEO, Grimaldi & Partners AG, Zürich | Stand 14. Oktober 2026 Zürich - Hinter jeder KI-Anwendung stehen Chips, Rechenzentren und Software. Seit unserem Beitrag vom August 2025 sind in diesen Bereichen enorme neue Umsätze entstanden. Zugleich verschlingt der Ausbau Milliarden. Für Anleger wird deshalb eine Frage entscheidend: Welche Unternehmen verwandeln die wachsende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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