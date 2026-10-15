Neue Chancen zwischen Kapitalmarktöffnung und globaler Diversifikation. Von Meryem Grimaldi | Grimaldi & Partners AG, Zürich | Stand 13. Oktober 2026 Zürich - Ein offenerer Aktienmarkt, wachsende Digitalgeschäfte und der Bedarf an verlässlicher Energieversorgung eröffnen am Golf neue Anlageperspektiven. Zugleich verändert der Krieg im Nahen Osten die wirtschaftlichen Voraussetzungen. Teil 2 der EMMA-Serie fragt deshalb, wo belastbare Erträge entstehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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