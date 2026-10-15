EQS-News: technotrans SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vorbild für gelungene Transformation: technotrans zählt zu den Preisträgern des Wettbewerbs "NRW - Wirtschaft im Wandel"
Sassenberg / Düsseldorf, 15. Oktober 2026 - Die technotrans SE gehört zu den Preisträgern des Wettbewerbs "NRW - Wirtschaft im Wandel" 2026. Der international tätige Spezialist für Thermomanagement wurde in der Kategorie "Mittelstand und Konzerne" für seine erfolgreiche Transformation ausgezeichnet. NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur überreichte den Preis am Dienstagabend im Rahmen einer festlichen Gala im Düsseldorfer Apollo Varieté an den technotrans-Vorstandsvorsitzenden Michael Finger. Die Jury honoriert damit einen beispielhaften Wandel: Aus einem Zulieferer der Druckindustrie entwickelte sich technotrans systematisch zu einem global agierenden Technologieunternehmen mit Fokus auf Thermomanagement. Die Technologie des Unternehmens nimmt heute eine Schlüsselrolle in Zukunftsmärkten wie KI-Datacentern und der Elektromobilität ein.
"Diese Auszeichnung freut uns sehr. Sie würdigt den Wandel, den wir mit strategischer Klarheit, technologischer Expertise und großem Engagement vorangetrieben haben", sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. "Entscheidend für diesen Erfolg sind das Vertrauen unserer Kunden und der Einsatz unserer Mitarbeitenden. Ihnen gebührt diese Anerkennung."
NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur bezeichnete technotrans als "Mutmacher für andere" und würdigte die "beeindruckende Transformation" des Unternehmens.
Thermomanagement als Schlüsseltechnologie für Zukunftsmärkte
Heute ist technotrans in den vier Fokusmärkten Energy Management, Healthcare & Analytics, Plastics und Print aktiv. Insbesondere im Bereich Energy Management adressiert der Konzern mit Flüssigkeitskühlung für KI-Datacenter und Batterie-Thermomanagementsystemen für die Elektromobilität strukturell attraktive Wachstumsmärkte.
Globale Megatrends wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Elektrifizierung, Dekarbonisierung und medizinischer Fortschritt erhöhen die Anforderungen an präzise und energieeffiziente Thermomanagement-Lösungen. Mit seiner technologischen Expertise und seinem breiten Serviceportfolio sieht sich technotrans gut positioniert, um von diesen Entwicklungen langfristig zu profitieren.
Auszeichnung für erfolgreichen Strukturwandel
Die Auszeichnung unterstreicht die erfolgreiche strategische Weiterentwicklung von technotrans und dessen Positionierung als internationaler Thermomanagement-Spezialist mit langfristigen Wachstumsperspektiven.
Natascha Sander (Finanzvorständin technotrans SE), Michael Finger (Vorstandsvorsitzender technotrans SE); Copyright © WiW2026
Weitere Informationen unter: www.technotrans.de
Über die technotrans SE:
15.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|technotrans SE
|Robert-Linnemann-Str. 17
|48336 Sassenberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)2583 - 301 - 1000
|Fax:
|+49 (0)2583 - 301 - 1030
|E-Mail:
|info@technotrans.de
|Internet:
|http://www.technotrans.de
|ISIN:
|DE000A0XYGA7
|WKN:
|A0XYGA
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299003IANGEF3R55G44
|EQS News ID:
|2416680
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2416680 15.10.2026 CET/CEST