Genf - Richemont hat offenbar ein gewisses Interesse am Diamantenkonzern De Beers. Der Genfer Luxusgüterkonzern führt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur «Bloomberg» zusammen mit dem grossen Schmuckhändler Signet Gespräche über den Beitritt zu einem Konsortium, welches De Beers übernehmen möchte. Dieses Konsortium befinde sich in einer «sehr guten Position» in den Verhandlungen um die Übernahme von De Beers, hiess es in dem am Donnerstag publizierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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