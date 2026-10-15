Frankfurt/Main - Der italienische Zuganbieter Italo hat für seinen Deutschland-Start den früheren Bahn-Manager Marc Giesen verpflichtet. Der soll den operativen Aufbau, den Zugbetrieb, das Personal und den Kundenservice des Deutschlandgeschäfts von Italo organisieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.
Giesen hatte ab Ende der 1990er über zwei Jahrzehnte lang verschiedene hochrangige Positionen im Bahn-Konzern inne. Formal wird der Chef der Italo-Tochtergesellschaft Atrium. Außerdem wurde Eva Kreienkamp, die bereits seit letztem Jahr bei Italo ist, befördert. Sie soll als Geschäftsführerin der Tochtergesellschaft Mainsee die deutsche Zugflotte von Italo managen.
Italo will Mitte 2028 in Deutschland starten und der Deutschen Bahn kräftig Konkurrenz machen. Auf einem 1.600 Kilometer langen Streckennetz sollen 19 Städte mit 50 täglichen Verbindungen entlang zweier Hauptkorridore angebunden werden: München-Köln-Dortmund und München-Berlin-Hamburg. Bereits im Sommer hatte das Unternehmen dafür Investitionen von insgesamt 3,6 Milliarden Euro angekündigt. Im Zentrum steht ein Vertrag mit Siemens Mobility im Wert von rund 3 Milliarden Euro über 26 Hochgeschwindigkeitszüge des Typs Siemens Velaro.
Giesen hatte ab Ende der 1990er über zwei Jahrzehnte lang verschiedene hochrangige Positionen im Bahn-Konzern inne. Formal wird der Chef der Italo-Tochtergesellschaft Atrium. Außerdem wurde Eva Kreienkamp, die bereits seit letztem Jahr bei Italo ist, befördert. Sie soll als Geschäftsführerin der Tochtergesellschaft Mainsee die deutsche Zugflotte von Italo managen.
Italo will Mitte 2028 in Deutschland starten und der Deutschen Bahn kräftig Konkurrenz machen. Auf einem 1.600 Kilometer langen Streckennetz sollen 19 Städte mit 50 täglichen Verbindungen entlang zweier Hauptkorridore angebunden werden: München-Köln-Dortmund und München-Berlin-Hamburg. Bereits im Sommer hatte das Unternehmen dafür Investitionen von insgesamt 3,6 Milliarden Euro angekündigt. Im Zentrum steht ein Vertrag mit Siemens Mobility im Wert von rund 3 Milliarden Euro über 26 Hochgeschwindigkeitszüge des Typs Siemens Velaro.
© 2026 dts Nachrichtenagentur