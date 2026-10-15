NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING vor den Zahlen zum dritten Quartal von 38,30 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die niederländischen Banken dürften ein weiteres starkes Quartal absolviert haben, prognostizierte Delphine Lee in einem Ausblick am Donnerstag. Eine nach wie vor robuste Kreditnachfrage stütze die Nettozinserträge. Vorteilhafte Marktbedingungen vor allem bei Aktien trieben die Gebühreneinnahmen an./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
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