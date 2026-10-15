Die Energy Storage Contract Alliance (ESCA), ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Lausanne, hat den nach eigenen Angaben ersten offenen Vertragsstandard für die Beschaffung von Batteriespeichersystemen vorgelegt. Die Allianz wurde am 13. Oktober 2026 mit 22 Mitgliedern ins Leben gerufen. Darunter finden sich Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger, Entwickler und Anlagenbesitzer. Zusammen verfügen sie über ein Speicher-Portfolio von mehr als 40 Gigawattstunden. Den Lenkungsausschuss der Allianz bilden BW ESS, Fortum, MN8 Energy, Munich Re, Neoen und Sinovoltaics; zu den Mitgliedern zählen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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