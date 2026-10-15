Die DocMorris-Aktie hat seit September kräftig zugelegt. Am Donnerstag notiert das Papier bei rund 14,60 CHF und liegt damit etwa +45% über dem Niveau vom September. Rückenwind liefern vor allem das starke Umsatzwachstum. Doch wie viel Kurspotenzial besteht nach der Rally noch? Und könnte es ratsam sein, einen Teil der Gewinne mitzunehmen? EBITDA-Break-even früher als geplant erreicht Ein wichtiges Ziel für 2026 war es, beim bereinigten operativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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