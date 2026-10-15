NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Franken belassen. Das habe den lang ersehnten Breakeven beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) gebracht, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln habe eine klare Trendwende hingelegt./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0042615283
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0042615283
© 2026 dpa-AFX-Analyser