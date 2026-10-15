Die LVMH-Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 40% verloren. Nach den Umsatzzahlen zum dritten Quartal vom Montag haben UBS und JPMorgan ihre Kursziele fast gleich stark gesenkt, auf 510 € beziehungsweise 500 €. Bei der Empfehlung kommen die beiden Häuser trotzdem zu unterschiedlichen Ergebnissen. Damit stellt sich die Frage: Welche Sicht auf den Luxuskonzern ist für Anleger überzeugender? China bremst Louis Vuitton Am Montag nach Börsenschluss meldete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de