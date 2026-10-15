An einem Tag, an dem die Aktien von Technologieunternehmen weltweit massiv unter Druck stehen, setzt die Ericsson-Aktie mit einem Kurssprung +11% ein Ausrufezeichen im Markt. Der schwedische Telekomausrüster setzt sich damit klar an die Spitze des breiten europäischen Stoxx Europe 600-Index. Was steckt hinter der starken Performance und sollten Anleger die Ericsson-Aktie in ihrem Depot haben? Unerwartet starke Zahlen Auslöser des heutigen Kurssprungs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de