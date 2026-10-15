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Aufsichtsrat beruft Dr. Marc-Alexander Mahl in den Vorstand und verlängert Vertrag von Sara Hennicken (News mit Zusatzmaterial)



15.10.2026 / 18:00 CET/CEST

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Marc-Alexander Mahl in den Fresenius-Vorstand berufen; Mahl folgt auf Pierluigi Antonelli und verantwortet die Geschäfte von Fresenius Kabi

Fresenius-CFO Sara Hennicken um weitere fünf Jahre verlängert

Sébastien Guery übernimmt Gesamtverantwortung für den Geschäftsbereich Nutrition bei Fresenius Kabi

Führungsteam für nächste Phase von FutureFresenius aufgestellt Der Aufsichtsrat von Fresenius hat Dr. Marc-Alexander Mahl (58) einstimmig zum 1. November 2026 in den Fresenius-Vorstand berufen, wo er die Geschäfte von Fresenius Kabi verantworten wird. Damit folgt Mahl auf Pierluigi Antonelli, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat den Vertrag von Finanzvorständin (CFO) Sara Hennicken (46) um weitere fünf Jahre verlängert. Ihr Vertrag läuft damit bis 2032.



"Im Namen des Aufsichtsrats bedanke ich mich bei Pierluigi Antonelli für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. Durch die konsequente Umsetzung von FutureFresenius bei Fresenius Kabi sind heute alle Geschäfte hervorragend in ihren jeweiligen Wachstumsmärkten positioniert und tragen wesentlich zum Unternehmenserfolg bei. Für seinen weiteren Lebensweg wünschen wir Herrn Antonelli alles erdenklich Gute," sagte Wolfgang Kirsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Fresenius, und ergänzte: "Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Marc-Alexander Mahl einen anerkannten Mediziner und erfahrenen Manager mit mehr als 20 Jahren Führungserfahrung bei Fresenius für den Konzernvorstand gewinnen konnten. Mit den Geschäftsbereichen Pharma und Nutrition verantwortet er bereits heute zwei strategisch wichtige Geschäfte und hat deren Ausrichtung im Rahmen von FutureFresenius bereits wesentlich mitgeprägt. Jetzt geht es um den konsequenten Ausbau der Wachstumsvektoren Biopharma, MedTech und Nutrition. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit in erweiterter Rolle und sind überzeugt, dass er den bisherigen Wachstumspfad aller Geschäfte bei Fresenius Kabi fortschreiben wird."



Marc-Alexander Mahl wird die Business Unit Pharma weiterhin direkt führen. Der Geschäftsbereich Nutrition wird aufgrund seiner zunehmenden strategischen Bedeutung künftig als eigenständige Business Unit unter der Leitung von Sébastien Guery geführt. Guery verantwortet bereits seit April 2024 das Nutrition-Geschäft und hatte zuvor mehrere Management-Positionen bei anderen international tätigen Unternehmen inne, unter anderem bei Sandoz, DuPont Nutrition & Biosciences und McKinsey. In seiner erweiterten Rolle berichtet Guery direkt an Marc-Alexander Mahl, der im Fresenius Vorstand die Geschäfte von Fresenius Kabi verantwortet.



Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat den Vertrag von Finanzvorständin Sara Hennicken um weitere fünf Jahre verlängert. Ihr Vertrag läuft nun bis 2032. "Sara Hennicken hat die erfolgreiche Umsetzung von FutureFresenius von Anfang an entscheidend mitgeprägt. Deshalb freuen wir uns sehr darauf, die Zusammenarbeit mit ihr fortzusetzen", so Kirsch.



"Ich gratuliere Sara Hennicken und Marc-Alexander Mahl herzlich und freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit im Vorstandsteam. Auch im Namen des Vorstands bedanke ich mich bei Pierluigi Antonelli für die exzellente Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünsche ihm nur das Beste für die Zukunft. Das Geschäft mit der medizinischen Ernährung wird mit Blick nach vorne eine noch wichtigere Rolle für das Gesamtunternehmen einnehmen. Deshalb freue ich mich sehr, dass Sébastien Guery nun die Gesamtverantwortung für den Geschäftsbereich Nutrition übernimmt", ergänzte Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius.



Führungsteam aufgestellt für nächste Phase von FutureFresenius

Mit diesen Entscheidungen und der weiteren Stärkung der operativen Geschäfte stellt Fresenius sein Führungsteam für die nächste Phase von FutureFresenius auf und unterstreicht seinen Anspruch, durch profitables und innovationsgetriebenes Wachstum nachhaltig Wert zu schaffen.



Dr. Marc-Alexander Mahl ist seit Mai 2023 Leiter der Fresenius-Geschäftsbereiche Pharma und Nutrition. Darüber hinaus leitet er dort die Nachhaltigkeitsaktivitäten. Mahl ist seit Juli 2001 mit einer kurzen Unterbrechung bei Fresenius und hatte seither verschiedene Management-Positionen mit regionalen und globalen Aufgabenbereichen inne. Seit 2011 verantwortete er das globale Pharma-Geschäft. Parallel war Mahl bei Medicines for Europe als Präsident sowie im Präsidium des deutschen Diätverbands für spezielle Nahrungsmittel engagiert. Mahl studierte Humanmedizin, ist Facharzt für Transfusionsmedizin und hat einen MBA-Abschluss von INSEAD.



Sara Hennicken ist seit September 2022 Finanzvorständin von Fresenius. In dieser Funktion ist sie für die Bereiche Finanzen, IT und Cybersicherheit verantwortlich. Sie trat 2019 als Senior Vice President Global Treasury & Corporate Finance für Fresenius und Fresenius Medical Care in das Unternehmen ein. Zuvor war sie 14 Jahre im Investmentbanking tätig, zuletzt als Managing Director bei der Deutschen Bank. Von 2005 bis 2010 arbeitete Hennicken für die Citigroup in Frankfurt und London. Sara Hennicken studierte Ökonomie und Volkswirtschaftslehre in Deutschland und den USA.



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Fresenius (XFRA: FRE, OTC: FSNUY) ist ein weltweit tätiges, therapiefokussiertes Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe. Die Mission des Unternehmens ist es, Menschenleben zu retten und zu verbessern. Über Fresenius Kabi und Fresenius Helios stellt Fresenius systemrelevante, innovative und bezahlbare Medizin entlang der gesamten Versorgungskette bereit: Fresenius Kabi ist ein führender Anbieter lebensrettender Arzneimittel, medizinischer Ernährung und Medizintechnik für kritisch und chronisch kranke Patientinnen und Patienten und erreicht mit seinem Produktportfolio jährlich rund 450 Millionen Menschen. Fresenius Helios ist Europas größter privater Krankenhausbetreiber und behandelt rund 27 Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr.



Mit mehr als 178.000 Mitarbeitenden und Aktivitäten in über 60 Ländern erzielte Fresenius im Jahr 2025 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro.



Weitere Informationen unter www.fresenius.com/de sowie auf LinkedIn .



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Fresenius SE & Co. KGaA

Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland / Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852

Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Kirsch



Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE

Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland /Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673

Vorstand: Michael Sen (Vorsitzender), Pierluigi Antonelli, Sara Hennicken, Dr. Michael Moser, Dr. Christian Pawlu

Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Kirsch



Pressekontakt:

Edith Müller-Callsen

Group Communications

Fresenius SE & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Deutschland

M +49 160 9968 4046

edith.mueller-callsen@fresenius.com

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