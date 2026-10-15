Richtungsweisende Vereinbarung mit GE Vernova und Baker Hughes unterstützt die Entwicklung weiterer 10 GW Kapazitäten für die Inselstromversorgung an Standorten im Eigentum oder unter Kontrolle von Venture Global

Nutzung vorhandener Team- und Ausführungskapazitäten zur schnellen Bereitstellung großer angrenzender, interner Rechenzentren ohne Abhängigkeit von der Nachfrage im öffentlichen Stromnetz oder Zusatzkosten für die Verbraucher

Stufenweise, marktorientierte Expansion treibt die Strategie von Venture Global für kritische Energieinfrastruktur diszipliniert voran und ermöglicht dem Unternehmen eine relativ zeitnahe Bereitstellung von Strom- und Rechenkapazität im Gigawattbereich

Venture Global, Inc. (NYSE: VG) gab heute bekannt, dass es Strom- und Netz-Rahmenverträge mit GE Vernova und Baker Hughes Energy Services für bis zu 16 neue autarke 720-MW-Energieversorgungseinheiten und zugehörige Netztransformatoren abgeschlossen hat. Sie sollen die weitere Expansion seines hinter dem Zähler liegenden, netzunabhängigen Industriestromnetzes im Inselbetrieb unterstützen.

Die Vereinbarungen werden das weitere Wachstum des Flüssiggas-Geschäftsbereichs (LNG) von Venture Global ermöglichen und den Weg ebnen, um im Laufe der Zeit bis zu 10 GW neue Rechenkapazität für potenzielle angrenzende Infrastruktur und Rechenzentren an Standorten im Eigentum oder unter der Kontrolle des Unternehmens verfügbar zu machen. Durch die autarke Stromversorgung, die über diese inkrementelle, dedizierte interne Infrastruktur generiert würde, würde die Expansion keine zusätzliche Belastung des öffentlichen Stromnetzes oder der öffentlichen Wasserversorgung erfordern und folglich würden den lokalen Verbrauchern keine Zusatzkosten entstehen. Diese neue Kapazität würde zu den 4,5 GW hinzukommen, die das Unternehmen mit seiner modularen, gasbetriebenen Inselanlage für das Unternehmen generiert.

"In den letzten zehn Jahren hat Venture Global erfolgreich eine komplexe Energieinfrastruktur aufgebaut, darunter eines der weltgrößten privaten Industriestromnetze, das unser Kerngeschäft des LNG-Exports unterstützt. Unsere Stromerzeugungsplattform funktioniert unabhängig vom Netz und wird zuverlässig vollständig hinter dem Zähler betrieben, sodass diese neue Gelegenheit eine natürliche Erweiterung dessen ist, was wir bereits sicher, zuverlässig und im großen Maßstab tun", sagte Venture Global CEO Mike Sabel

"Diese neuen Vereinbarungen stehen für eine phasenweise, disziplinierte Expansion, um zuverlässige Stromerzeugungskapazität im großen Maßstab für neue Rechenanwendungen verfügbar zu machen, und zwar nach unserem eigenen Zeitplan. Durch die Bereitstellung von autarker Stromerzeugung, Gasversorgung, geschlossenen Wassersystemen, tausenden Hektar Land, Rechenzentren und anderer notwendiger Infrastruktur erschafft Venture Global eine vertikal integrierte KI-Versorgungsanlage, die die vielen Engpässe dieses KI-Gebildes beheben könnte. Dies fördert die breiter angelegte Strategie von Venture Global, die kritische Energieinfrastruktur Amerikas zu stärken und eine der wichtigsten derzeitigen Infrastrukturherausforderungen unserer Nation anzugehen."

Das Unternehmen widmet sich auch weiterhin vollumfänglich unserem Wachstum, dem robusten LNG-Geschäftsbereich, den Kunden sowie unseren bestehenden vertraglichen Verpflichtungen. Die potenzielle externe Entwicklung autarker Stromkapazität würde getrennt von den bestehenden LNG-Abläufen von Venture Global und als deren Ergänzung erfolgen und hätte keinerlei Einfluss auf die Verkaufsverträge für LNG oder andere bestehende kommerzielle Verpflichtungen des Unternehmens. Die Erzeugung und Bereitstellung von günstigem, reinem amerikanischen LNG für die nächsten Jahrzehnte ist auch weiterhin unser wichtigstes strategisches Ziel.

Schaffung eines flexiblen Rahmens für eine zukünftige BTM-Expansion

Gemäß den Vereinbarungen darf das Unternehmen bestimmte verbindliche Reservierungsvereinbarungen mit vereinbarten Preisstellungen und Lieferbedingungen eingehen, um Fertigungskapazitäten zu reservieren. Dieser Rahmen sichert die Flexibilität von Venture Global hinsichtlich der zeitlichen Gestaltung und des Umfangs zukünftiger Bereitstellungen. Venture Global erwartet derzeit, seinen ersten Auftrag über eine autarke Stromversorgungseinheit bis Ende 2026 zu erteilen.

Venture Global geht davon aus, zusätzliche Kapazitäten stufenweise in dem Maße aufzubauen, in dem Kundenverpflichtungen und andere kommerzielle Vereinbarungen etabliert werden und das Unternehmen bestimmt, dass eine zusätzliche Bereitstellung gerechtfertigt ist. Weitere autarke Stromversorgungseinheiten und zugehörige elektrische Anlagen würden im Rahmen zukünftiger verbindlicher Reservierungsvereinbarungen oder Aufträge basierend auf den betrieblichen und kommerziellen Anforderungen des Unternehmens bestellt. Die autarken 720-MW-Stromversorgungseinheiten würden aus Gas- und Dampfturbinenkraftwerken und bestimmten zugehörigen Anlagen bestehen und Konfigurationen verwenden, die zu der bestehenden Strominfrastruktur von Venture Global passen.

Aufbau auf der bestehenden differenzierten Stromplattform

Im Laufe der letzten 15 Jahre hat sich Venture Global zu einem der weltgrößten Erzeuger und Exporteure von LNG entwickelt. Im Rahmen dieser Entwicklung hat das Unternehmen eines der größten privaten und autarken Industriestromnetze der Welt aufgebaut insgesamt werden in den LNG-Anlagen derzeit 6 autarke Stromversorgungseinheiten bestellt, gebaut oder betrieben. Dies entspricht etwa 4,5 GW modularer, gasbetriebener Stromerzeugung für die eigenen Anlagen, und zwar auf der Kundenseite des Zählers (BTM) und unabhängig vom öffentlichen Netz.

Mit den bis zu 16 zusätzlichen autarken Stromversorgungseinheiten, die in den neuen Vereinbarungen vorgesehen sind, erwartet das Unternehmen, in der Lage zu sein, sein wachsendes LNG-Geschäft weiter zu unterstützen und separat eine solide Basis für seine KI-Versorgungsanlage zu schaffen. In Abhängigkeit von Kundenverpflichtungen, Marktnachfrage und anderen kommerziellen Überlegungen erwartet das Unternehmen, dass es bis Ende 2034 bis zu 10 GW Rechenkapazität entwickeln kann.

Venture Global wird gemeinsam mit Regulierungsbehörden auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene an etwaigen zusätzlichen Zulassungsvorgaben arbeiten. Diese Woche wird das Unternehmen seine ersten Genehmigungsanträge einreichen, um diesen Prozess anzustoßen.

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global begann 2022 mit der Produktion von LNG in seiner ersten Anlage und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana entlang der amerikanischen Golfküste. Venture Global entwickelt an jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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