Bei Zalando tut sich im Chart gerade etwas, das man nicht übersehen sollte. Die Aktie hat sich in den vergangenen Tagen wieder bis knapp 25 € nach oben gearbeitet und dabei den Point of Control bei rund 24,10 € zurückerobert. Dort wurde innerhalb der betrachteten Bewegung besonders viel Volumen umgesetzt, weshalb dieser Bereich jetzt ziemlich wichtig werden kann. Der Point of Control könnte jetzt die Basis liefern Im Volumenprofil liegt der Point ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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