New York - Die US-Börsen haben sich am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.178 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.744 Punkten 0,3 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.936 Punkten 0,1 Prozent im Minus.



Insbesondere bei KI-Aktien werden Anleger derzeit vorsichtiger. Das zeigt sich bei Coreweave, ein auf "Künstliche Intelligenz" spezialisierte Anbieter von Cloud-Infrastruktur. Die Aktien des Unternehmens waren in den vergangenen Tagen deutlich gefallen, bevor sie sich am Donnerstag stabilisieren konnten. Unter anderem Nvidia hatte enorme Summen in den KI-Infrastrukturanbieter investiert, der stark von der Nachfrage von Großkunden wie Microsoft abhängig ist.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1216 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8916 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.173 US-Dollar gezahlt (+1,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 119,63 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 105,80 US-Dollar, das waren 24 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelst.





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