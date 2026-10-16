Berlin - Vor dem sogenannten "Deutschlandtag" der Jungen Union hat der CDU-Abgeordnete Johannes Volkmann Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) davor gewarnt, den Beschluss des Rentenpakets in das erste Quartal 2027 zu schieben. "Wenn wir Zusagen brechen, kann das unsere Glaubwürdigkeit kaum stärken", sagte der Enkel von Altkanzler Helmut Kohl dem "Focus". Es gebe eine Zusage der Koalition aus dem Sommer, das Paket bis Ende des Jahres zu beschließen.
Sollte der Vorschlag der Rentenkommission nicht rechtzeitig umgesetzt werden, rechnet Volkmann mit noch härteren Debatten als im Herbst 2025. "Unser JU-Vorsitzender Johannes Winkel hat es bereits formuliert: Die Diskussion letztes Jahr war nur ein Vorgeschmack auf eine Debatte, die unweigerlich kommt, wenn wir unser Versprechen einer echten Rentenreform nicht einhalten. Das sehe ich auch so", sagte er.
Sollte der Vorschlag der Rentenkommission nicht rechtzeitig umgesetzt werden, rechnet Volkmann mit noch härteren Debatten als im Herbst 2025. "Unser JU-Vorsitzender Johannes Winkel hat es bereits formuliert: Die Diskussion letztes Jahr war nur ein Vorgeschmack auf eine Debatte, die unweigerlich kommt, wenn wir unser Versprechen einer echten Rentenreform nicht einhalten. Das sehe ich auch so", sagte er.
© 2026 dts Nachrichtenagentur