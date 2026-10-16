In Zusammenarbeit mit "Startup India" und "Nykaa" zeichnet das Programm fünf Gewinner in den Bereichen etablierte Kosmetikmarken, Konzepte in der Frühphase, Innovationen im Bereich Parfümerie, kreatives Design und weibliches Unternehmertum aus.

Die The Estée Lauder Companies haben in Zusammenarbeit mit Nykaa und "Startup India" einer Initiative des Ministeriums für Industrieförderung und Binnenhandel (DPIIT) innerhalb des indischen Ministeriums für Handel und Industrie die Gewinner von "BEAUTY&YOU India 2026" bekannt gegeben, dem landesweit führenden Programm zur Förderung von Unternehmertum in der Beauty-Branche.

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(L to R) BEAUTY&YOU India 2026 Winners Ajaykumar Mehta, Shriya Rambhia, and Dheer Rambhia, Directors, Goyam Green Tech (BREAKTHROUGH), Nirja Bhatt, Founder CEO, Laani (GROW), Khatija Shabana, CEO, and Syed Mohammad Fouzan, Director, Boldpurity (IMAGINE), Rinzing Choden Bhutia, Founder, Agapi Sikkim (Visionary Women's Award), and Pankti Sheth, Founder Creative Director, De Icebreaker Creative Studio (DESIGN).

Seit fünf Jahren entdeckt, fördert und unterstützt "BEAUTY&YOU India" die nächste Generation indischer Beauty-Unternehmer. Seit seinem Start im Jahr 2022 hat das Programm Gründern und Innovatoren dabei geholfen, ihre Ideen weiterzuentwickeln und ihre Unternehmen aufzubauen, indem es ihnen Finanzmittel, Mentoring, Fachwissen aus der Beauty-Branche, Unterstützung beim Vertrieb sowie strategische Möglichkeiten zur Verfügung stellte.

Stéphane de La Faverie, President und CEO von The Estée Lauder Companies, erklärte: "Indien ist eine der spannendsten und inspirierendsten Kräfte in der globalen Beauty-Branche. Wir hegen tiefe Bewunderung für die Kreativität, das Talent, die Kultur und die unternehmerische Energie des Landes und dafür, wie Indien die Beauty-Branche weltweit weiterhin prägt und inspiriert. Das fünfjährige Jubiläum von BEAUTY&YOU India spiegelt unser langfristiges Engagement wider, die Unternehmerinnen und Unternehmer hinter der nächsten Generation der Beauty-Branche zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, die diesjährigen Gewinner zu würdigen und die Ideen zu feiern, die die Schönheitsbranche in Indien und darüber hinaus prägen werden."

Nadine Graf, President von EUKEM (Europa, Großbritannien und Irland sowie Schwellenmärkte) bei The Estée Lauder Companies, fügte hinzu: "Fünf Jahre nach dem Start von BEAUTY&YOU India begeistert mich vor allem die außergewöhnliche Kreativität und der Ehrgeiz, die wir im ganzen Land immer wieder entdecken. Von aufstrebenden Gründern in kleineren Städten bis hin zu Unternehmerinnen, die Unternehmen mit echter Wirkung aufbauen Indien zeigt uns, wie viel Innovation aus dem Verständnis der lokalen Verbraucher, der Kultur und der Bedürfnisse entstehen kann. Unser Ziel bei The Estée Lauder Companies ist es, dabei zu helfen, dieses Potenzial zu erschließen indem wir indische Talente mit globalem Fachwissen, Mentoring und Chancen zusammenbringen und der nächsten Generation von Beauty-Unternehmern eine Plattform bieten, um die Zukunft der Schönheitsbranche zu gestalten, nicht nur in Indien, sondern weltweit."

Die Preisträger des Jahres 2026 schließen sich einer wachsenden Gemeinschaft von Gründern an, deren Ideen die Zukunft der Schönheitsbranche weltweit prägen.

Gewinner des 2026 BEAUTY&YOU India

GROW: Beste Beauty-Marke auf dem Markt.

Laani- Nirja Bhatt, Gründerin CEO: Hochwirksame Produkte zur Schweiß- und Geruchskontrolle, die speziell für die Hitze, die Luftfeuchtigkeit und die Haut in Indien entwickelt wurden. Angeführt von einem wasserbasierten, transparenten Deostift, der sofort trocknet, keine Rückstände hinterlässt und gegen Pigmentflecken im Achselbereich wirkt, definiert Laani ein unverzichtbares Alltagsprodukt neu und geht auf ein bisher vernachlässigtes Bedürfnis indischer Frauen ein.

IMAGINE: Bestes Beauty-Konzept in der Frühphase.

Boldpurity- Khatija Shabana, CEO, und Syed Mohammad Fouzan, Director: Ein von Wissenschaftlern entwickeltes Hautpflegekonzept, bei dem firmeneigene Formulierungstechnologien erarbeitet werden, um die Wirkstoffzufuhr und die Wirksamkeit bewährter Wirkstoffe auf der Haut zu verbessern.

BREAKTHROUGH: Beste Innovation im Bereich Parfüm, präsentiert vom Fragrance Atelier der The Estée Lauder Companies in Paris.

Goyam Green Tech- Ajaykumar Mehta, Shriya Rambhia und Dheer Rambhia, Direktoren: Eine Plattform für grüne Chemie, die biobasierte Materialien und chemische Verfahren nutzt, um leistungsstarke Duftlösungen zu entwickeln, die sich durch ihre Zusammensetzung, ihre Darreichungsform und das Verbrauchererlebnis auszeichnen.

DESIGN: Anerkennung kreativer Talente, die das Potenzial haben, mit einer Marke der The Estée Lauder Companies zusammenzuarbeiten.

De Icebreaker Creative Studio- Pankti Sheth, Gründerin und Creative Director: Ein Studio für Verpackungs- und Markendesign, das kulturell sensible und wirtschaftlich relevante Designs für Marken aus verschiedenen Konsumgüterkategorien entwirft und Marken dabei unterstützt, aussagekräftige Erlebnisse zu schaffen, die lokal Anklang finden und im globalen Wettbewerb bestehen können.

VISIONARY WOMEN'S AWARD: Auszeichnung für eine herausragende Unternehmerin, die Innovation und Wirkung in der Beauty-Branche vorantreibt, verliehen von "Startup India", DPIIT.

Agapi Sikkim- Rinzing Choden Bhutia, Gründerin: Eine Hautpflege- und Lifestyle-Marke aus dem Himalaya, die Frauen in Sikkim Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten bietet und damit Chancen für die wirtschaftliche Teilhabe und finanzielle Unabhängigkeit von Frauen im Nordosten Indiens schafft.

Der "Visionary Women's Award", der nun bereits zum zweiten Mal verliehen wird, spiegelt das gemeinsame Engagement der The Estée Lauder Companies und von "Startup India" wider, Gründerinnen zu fördern und den Weg für Frauen in Führungspositionen zu ebnen.

Shri Ateesh Kumar Singh, Additional Secretary bei "Startup India", DPIIT, erklärte: "Indiens Start-up-Ökosystem ist ein starker Motor für Innovation und Unternehmertum, und BEAUTY&YOU India hat sich zu einer wichtigen Plattform für die Förderung der nächsten Generation von Gründerinnen im Beauty-Bereich entwickelt. Anlässlich des fünfjährigen Bestehens des Programms sprechen wir The Estée Lauder Companies unsere Anerkennung für ihr anhaltendes Engagement zur Förderung von Innovation in Indien aus. Der Visionary Women's Award ist eine wertvolle Initiative, die Gründerinnen würdigt, die durch Innovation und Führungsstärke einen bedeutenden Beitrag leisten. Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen, deren Leistungen die Kreativität, den Ehrgeiz und das globale Potenzial des indischen Innovationsökosystems widerspiegeln."

Mit der Ausgabe 2026 wurde die Kategorie "DESIGN" eingeführt, mit der kreative Talente gewürdigt werden, die neue Wege beschreiten, um Schönheit durch Verpackungen, den Einzelhandel und Kundenerlebnisse zum Leben zu erwecken. Die neue Kategorie spiegelt die wichtige Rolle wider, die kreativer Ausdruck dabei spielt, wie Verbraucher Schönheit entdecken und mit ihr interagieren.

In diesem Jahr konzentrierte sich die Kategorie "BREAKTHROUGH" auf Innovationen im Bereich der Parfümerie und wurde vom Fragrance Atelier der The Estée Lauder Companies in Paris geleitet, dem globalen Innovationszentrum des Unternehmens, das sich der Parfümerie-Expertise widmet. Die Kategorie verbindet Indiens reiches Erbe an Parfümerie-Handwerkskunst mit dem globalen Innovationsökosystem des Ateliers.

Die Gewinner wurden im Rahmen einer Veranstaltung in Mumbai bekannt gegeben, bei der Führungskräfte der The Estée Lauder Companies das Wort ergriffen, darunter Akhil Shrivastava (Executive Vice President und Chief Financial Officer) Aude Gandon (Chief Digital Marketing Officer), René Lammers (Executive Vice President und Chief Research Innovation Officer) sowie Nadine Graf (President, EUKEM Europa, Großbritannien und Irland sowie Schwellenmärkte); Anchit Nayar (Executive Director CEO, Nykaa Beauty); Shri Ateesh Kumar Singh, Additional Secretary bei "Startup India", DPIIT; sowie der Branchenführer Gaurav Gupta (Modeschöpfer, Künstler und Designer, Gaurav Gupta Studio).

Anchit Nayar, Executive Director und CEO von Nykaa Beauty, erklärte: "Indiens Beauty-Ökosystem entwickelt sich rasant weiter und wird von einer neuen Generation von Gründern geprägt, die frische Perspektiven, innovative Ideen und ein tieferes Verständnis für den indischen Verbraucher einbringen. Bei Nykaa haben wir erlebt, wie Marken, die ein klares Verbraucherversprechen mit einem fundierten Marktverständnis verbinden, sinnvolle Beziehungen aufbauen und nachhaltige Unternehmen schaffen können. Im Rahmen von BEAUTY&YOU India sind wir stolz darauf, gemeinsam mit The Estée Lauder Companies Unternehmer zu unterstützen, die neue Ideen zum Leben erwecken und zur nächsten Wachstumsphase der indischen Beauty-Branche beitragen."

BEAUTY&YOU India ist Teil des umfassenden Engagements der Estée Lauder Companies in Indien, das auf einer mehr als zwei Jahrzehnte langen Tradition der Kundenbetreuung und der Zusammenarbeit mit Partnern im gesamten Beauty-Ökosystem des Landes basiert. Angesichts des stetig wachsenden Einflusses Indiens auf die Beauty-Branche ist die The Estée Lauder Companies stolz darauf, die Talente und Innovationen zu fördern, die das nächste Kapitel der Branche prägen werden.

Über The Estée Lauder Companies

Die The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Anbieter hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte und weltweit als Verwalter von Luxus- und Prestigemarken tätig. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter verschiedenen Markennamen verkauft, einschließlich: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD, Avestan und Loopha sowie Balmain Beauty verkauft.

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