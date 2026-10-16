4.490, 4.900 oder 6.000 US-Dollar: Warum Newmont, Gold Fields und Tesoro Gold unterschiedlich profitieren könnten

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Der Goldpreis bleibt trotz seiner kräftigen Korrektur vom Rekordhoch auf einem historisch außergewöhnlichen Niveau. Am 9. Oktober 2026 kostete eine Feinunze am Spotmarkt rund 4.191 US-Dollar. Gleichzeitig reichen die aktuellen Prognosen großer Banken von einem durchschnittlichen Preis von 4.490 US-Dollar bis zu einem möglichen Niveau von 6.000 US-Dollar im Schlussquartal.

Für Goldaktien ist jedoch nicht allein die Richtung des Goldpreises entscheidend. Ein Großproduzent wie Newmont reagiert anders auf steigende Preise als Gold Fields mit seinem internationalen Minenportfolio oder Tesoro Gold, das eine noch nicht gebaute Mine entwickelt.

Drei Prognosen, drei unterschiedliche Berechnungsweisen

HSBC senkte seine Prognose für den durchschnittlichen Goldpreis 2026 Anfang Oktober auf 4.490 US-Dollar je Unze. Goldman Sachs erwartet dagegen einen Goldpreis von 4.900 US-Dollar zum Jahresende. J.P. Morgan sieht im Schlussquartal 2026 sogar einen Durchschnittspreis von etwa 6.000 US-Dollar und anschließend weiteres Potenzial.

Die Zahlen sind nicht unmittelbar miteinander vergleichbar. HSBC nennt einen Jahresdurchschnitt, Goldman Sachs ein Jahresendziel und J.P. Morgan einen erwarteten Durchschnitt für das vierte Quartal. Gemeinsam zeigen sie jedoch, wie breit der aktuelle Prognosekorridor ist.

Auch der World Gold Council betont die Unsicherheit. Unter weitgehend unveränderten Rahmenbedingungen hielt die Organisation eine Bewegung von etwa fünf Prozent um 4.100 US-Dollar für möglich. Bei neuen wirtschaftlichen oder geopolitischen Belastungen könnte Gold demnach zunächst 4.500 US-Dollar und bei einem starken Katalysator nachhaltig 5.000 US-Dollar erreichen.

Newmont: Der unmittelbare Cashflow-Hebel

Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) profitiert direkt von jedem Quartal, in dem der Goldpreis deutlich oberhalb der Produktionskosten liegt. Der Konzern produzierte im zweiten Quartal 2026 rund 1,293 Millionen zurechenbare Unzen Gold und erzielte einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 4.414 US-Dollar je Unze.

Die nachhaltigen Gesamtkosten lagen auf Nebenproduktbasis bei 1.621 US-Dollar je Unze. Newmont erwirtschaftete in diesem Quartal einen freien Cashflow von 2,205 Milliarden US-Dollar und verfügte zum Jahresende 2025 über Goldreserven von 118,2 Millionen Unzen.

Ein Goldpreis von 4.900 oder sogar 6.000 US-Dollar würde den theoretischen Abstand zu den Produktionskosten deutlich vergrößern. Der zusätzliche Umsatz fließt allerdings nicht vollständig in den Gewinn, weil höhere Goldpreise häufig steigende Förderabgaben, Steuern und Kosten nach sich ziehen. Dennoch besitzt Newmont aufgrund seiner hohen Produktion den größten absoluten Cashflow-Hebel der drei Unternehmen.

Gold Fields: Hohe Produktion trifft auf Chile-Wachstum

Gold Fields Limited (ISIN: ZAE000018123) produzierte im ersten Halbjahr 2026 rund 1,267 Millionen Unzen Goldäquivalent. Die nachhaltigen Gesamtkosten erreichten 1.893 US-Dollar je Unze, während sich der bereinigte freie Cashflow gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf rund 2,225 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelte.

Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen eine Produktion am oberen Ende der Spanne von 2,4 bis 2,6 Millionen Unzen. Die Kostenprognose liegt zwischen 1.800 und 2.000 US-Dollar je Unze.

Besonders interessant ist der Bezug zu Chile. Mit Salares Norte verfügt Gold Fields dort über eine bedeutende neue Mine, die ihre erste vollständige Produktionsperiode auf hohem Niveau durchläuft. Das Unternehmen zeigt damit, welches Cashflow-Potenzial erfolgreiche Goldprojekte in Chile erreichen können, aber auch, wie wichtig Wettervorsorge, Infrastruktur und ein kontrollierter Hochlauf sind.

Tesoro Gold: Größter relativer Hebel, aber noch kein Umsatz

Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) unterscheidet sich grundlegend von den beiden Produzenten. Das Unternehmen erzielt noch keine Erlöse aus dem El-Zorro-Projekt. Der Goldpreis wirkt daher nicht unmittelbar auf den Quartalsgewinn, sondern auf den theoretischen Projektwert, die Finanzierbarkeit und die Attraktivität des Projekts für mögliche Partner.

Die Vor-Machbarkeitsstudie basiert auf einem Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze. Schon die HSBC-Prognose von 4.490 US-Dollar liegt 990 US-Dollar oder rund 28 Prozent darüber. Das Goldman-Sachs-Ziel von 4.900 US-Dollar übertrifft den Studienpreis um 40 Prozent, während 6.000 US-Dollar einen Aufschlag von rund 71 Prozent bedeuten würden.

Beim angesetzten Goldpreis von 3.500 US-Dollar errechnete Tesoro bereits einen Nachsteuer-Nettobarwert von 994 Millionen US-Dollar, eine interne Rendite von 57 Prozent und einen freien Cashflow von 1,51 Milliarden US-Dollar über die Projektlaufzeit. Die geplanten nachhaltigen Gesamtkosten von 1.538 US-Dollar je Unze schaffen auf dem Papier einen erheblichen Abstand zum Studienpreis.

Diese Differenzen dürfen allerdings nicht einfach linear auf den Nettobarwert übertragen werden. Förderabgaben, Steuern, Baukosten, Wechselkurse, Inflation, Minenplanung und der Zeitpunkt der Produktion verändern die tatsächliche Sensitivität. Hinzu kommt, dass Tesoro zunächst die weiteren Studien, Genehmigungen, Finanzierung und den Bau bewältigen muss.

Warum dieselbe Goldprognose drei Aktien unterschiedlich bewegt

Bei Newmont führt ein höherer Goldpreis unmittelbar zu höheren Verkaufserlösen aus einer Produktion von mehreren Millionen Unzen pro Jahr. Das Unternehmen bietet damit eine Kombination aus laufendem Cashflow, Reserven, Dividenden und Aktienrückkäufen, allerdings mit einem vergleichsweise geringeren Einfluss einzelner Projekte auf die Gesamtbewertung.

Gold Fields besitzt ebenfalls einen direkten Ergebnishebel, kombiniert diesen aber mit stärkerem Produktionswachstum und neuen Minen wie Salares Norte. Das Chancenprofil liegt damit zwischen einem reifen Großproduzenten und einem Unternehmen, das noch einen erheblichen Teil seines Wachstums realisieren muss.

Tesoro weist den theoretisch stärksten relativen Entwicklungshebel auf. Sollte El Zorro finanziert und gebaut werden, könnte ein langfristig höherer Goldpreis die Wirtschaftlichkeit und strategische Bedeutung des Projekts deutlich beeinflussen. Bis dahin bleibt das Unternehmen jedoch von den typischen Risiken eines Projektentwicklers abhängig.

Entscheidend ist nicht nur, wie hoch Gold steigt

Die Prognosen von 4.490, 4.900 und 6.000 US-Dollar verdeutlichen, dass selbst große Analysehäuser die weitere Entwicklung sehr unterschiedlich einschätzen. Steigende Zinsen, ein stärkerer US-Dollar und rückläufige Investmentnachfrage könnten Gold belasten, während Zentralbankkäufe, hohe Staatsschulden und geopolitische Risiken für Unterstützung sorgen.

Für Anleger lautet die zentrale Frage deshalb nicht nur, welches Goldpreisziel sie erwarten. Ebenso wichtig ist, an welcher Stelle der Wertschöpfungskette sie dieses Szenario abbilden wollen: über den unmittelbaren Cashflow von Newmont, das Produktions- und Wachstumsprofil von Gold Fields oder den Entwicklungshebel von Tesoro Gold.

Quellen:

https://www.reuters.com/world/india/gold-rises-softer-dollar-easing-yields-fed-outlook-focus-2026-10-09/ Reuters

https://www.reuters.com/world/india/gold-inches-higher-softer-us-inflation-dims-october-fed-hike-bets-2026-10-01/ reuters.com

https://www.newsquawk.com/headlines/hsbc-cuts-its-2026-average-gold-price-forecast-to-usd-4490oz-prev-usd-4560oz Newsquawk

https://www.goldmansachs.com/insights/articles/gold-is-forecast-to-climb-as-central-banks-buy-the-precious-metal Goldman Sachs

https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/commodities/gold-prices jpmorgan.com

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-mid-year-outlook-2026 World Gold Council

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-Reports-Robust-Second-Quarter-2026-Results-Remains-on-Track-to-Achieve-Full-Year-Guidance/default.aspx newmont.com

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-Reports-2025-Mineral-Reserves-of-118-2-Million-Gold-Ounces-and-12-5-Million-Tonnes-of-Copper/default.aspx newmont.com

https://www.goldfields.com/reports/q2-2026/index.php goldfields.com

https://tesorogold.com.au/el-zorro-project/ Tesoro Gold

https://tesorogold.com.au/el-zorro-project/ternera-gold-deposit/

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