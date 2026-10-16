von Patrick Gunti Mit natürlichen Inhaltsstoffen, Schweizer Produktion und einer konsequenten Ausrichtung auf Männer will sich Jungkraut im hart umkämpften Kosmetikmarkt behaupten. Das 2020 gegründete Unternehmen setzt dabei auf Selbstfinanzierung statt Investorengeld - und nimmt dafür ein langsameres Wachstum in Kauf. Nach dem Einstieg bei Import Parfümerie rückt nun auch der Ausbau des Auslandgeschäfts in den Fokus. Im Interview erklärt Mitgründer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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