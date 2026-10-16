Zürich - Die Klimakrise verlangt nach schnellen und wirkungsvollen Lösungen - doch vielversprechende Klimatechnologien bleiben oft in Pilot- und Demonstrationsprojekten stecken. Was fehlt, ist der Schritt in die breite Umsetzung. Genau hier setzt der neu lancierte «Climate Solutions Hub» (CSH) von Empa und Eawag an: Er untersucht, warum transformative Klimalösungen nicht skalieren und entwickelt gemeinsam mit Partnern aus Forschung, Wirtschaft und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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