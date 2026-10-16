Elon Musk nimmt den nächsten Milliardenmarkt ins Visier. Nachdem Amazon offenbar KI-Agenten seines Chatbots Grok beim Einkaufen blockiert hat, denkt der SpaceX-Chef öffentlich über einen eigenen Konkurrenten zum E-Commerce-Giganten nach. Für SpaceX könnte sich damit eine weitere Wachstumsperspektive eröffnen. Allerdings ist die Aktie mit einem Börsenwert von über 2 Billionen US$ alles andere als günstig. Bei einem Kurs von 148,62 US$ sehen Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de