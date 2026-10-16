Die 2G Energy-Aktie hat am Donnerstag einen heftigen Kurssturz erlebt. Um -14,79% ging es auf 46,74 € bergab. Neben der allgemeinen Skepsis gegenüber KI-Profiteuren belasteten der veröffentlichte Halbjahresbericht und eine Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von lediglich 39 €. Dabei hat der Spezialist für dezentrale Energieversorgung zuletzt milliardenschwere Wachstumsperspektiven aufgezeigt. Andere Analysten sehen die Aktie sogar bei 91 €. Ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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