TAK-881 erreicht den primären Endpunkt und zeigt bei Patienten ab 16 Jahren eine mit HYQVIA vergleichbare Pharmakokinetik.

TAK-881 könnte die Infusionsdauer und die Zahl der benötigten Infusionsstellen gegenüber HYQVIA reduzieren. Das Infusionsvolumen ist um 50 Prozent geringer, während eine Verabreichung in Abständen von bis zu einem Monat möglich bleibt.

Deskriptive Analysen zeigen bei Erwachsenen vergleichbare Infektionsraten sowie ein mit HYQVIA vergleichbares Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil und entsprechen den etablierten Standards der Immunglobulintherapie.

Takeda TSE:4502/NYSE:TAK hat detaillierte Ergebnisse der zulassungsrelevanten klinischen Phase-2/3-Studie IgGNITE (TAK-881-3001) bekannt gegeben. Untersucht wurde das Prüfpräparat TAK-881 [Immunglobulin subkutan (human), 20%ige Lösung (SCIG 20 %), und rekombinante humane Hyaluronidase]. Bei einer Zulassung könnte TAK-881 die erste durch Hyaluronidase unterstützte SCIG-20-%-Therapie für Patienten mit primären Immundefekten (PID) werden, die im Abstand von bis zu einem Monat (alle drei bis vier Wochen) verabreicht werden kann. Die Ergebnisse für Studienteilnehmer ab 16 Jahren werden auf der 22. Tagung der European Society for Immunodeficiencies (ESID 2026) in Maastricht (Niederlande) auf zwei Late-Breaking-Postern vorgestellt.

Wie bereits veröffentlichte erste Ergebnisse zeigten, erreichte die Studie ihren primären Endpunkt: TAK-881 und HYQVIA [Immunglobulin-Infusion 10 (human) mit rekombinanter humaner Hyaluronidase] wiesen eine vergleichbare Pharmakokinetik (PK) auf. Sekundäranalysen ergaben, dass die Infektionsraten sowie das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von TAK-881 bei Teilnehmern ab 16 Jahren den etablierten Standards der Immunglobulintherapie entsprachen.

Viele Patienten mit PID sind lebenslang auf eine Immunglobulin-Ersatztherapie angewiesen, damit ihnen ein ausreichender Antikörperschutz gegen Infektionen zur Verfügung steht.1 Etablierte Immunglobulintherapien bieten zwar nachweislich Schutz, doch häufige Infusionen, große Infusionsvolumina und/oder lange Verabreichungszeiten können die Patienten erheblich belasten. 2

Wie die neuen Daten zeigten, lässt sich mit TAK-881 dieselbe Immunglobulindosis bei halbiertem Infusionsvolumen verabreichen. Bei Verwendung einer einzigen Infusionsstelle verkürzte sich die mediane Infusionsdauer gegenüber HYQVIA um 56,2 Minuten (42,6 Prozent). Die Verabreichung ist weiterhin in Abständen von bis zu einem Monat möglich. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass TAK-881 für Patienten mit PID eine Behandlungsalternative mit geringerem Infusionsvolumen, kürzeren Infusionszeiten und weniger Infusionsstellen bieten könnte, ohne Abstriche bei Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit der Immunglobulintherapie.

"Für Menschen mit primären Immundefekten, die häufig lebenslang Immunglobuline benötigen, ist es besonders wichtig, den Aufwand für die Behandlung zu verringern", so Dr. Jolan Walter, MD, PhD, Leiterin des Bereichs Pädiatrische Allergologie und Immunologie an der University of South Florida und am Johns Hopkins All Children's Hospital.* "Durch das halbierte Infusionsvolumen konnte die Infusionsdauer mit der Hyaluronidase-unterstützten SCIG-20-%-Therapie deutlich verkürzt werden. Eine monatliche Verabreichung blieb dabei möglich. Der Schutz vor Infektionen bleibt erhalten, während die Patienten weniger Zeit für die Behandlung aufwenden müssen."

In der klinischen Studie TAK-881-3001 wurden Pharmakokinetik, Wirksamkeit, Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität von TAK-881 bei zuvor mit Immunglobulinen behandelten Erwachsenen und Kindern ab zwei Jahren mit PID untersucht. Teilnehmer ab 16 Jahren wurden in einem randomisierten Crossover-Design mit TAK-881 und HYQVIA behandelt. Teilnehmer unter 16 Jahren erhielten TAK-881 in einer separaten einarmigen Kohorte.

Neue Daten von Teilnehmern ab 16 Jahren zeigen für TAK-881 folgende Ergebnisse:

Vergleichbare Pharmakokinetik: Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt und bestätigte eine vergleichbare Exposition gegenüber Immunglobulin G (IgG) unter TAK-881 und HYQVIA. Auch die deskriptiv ausgewerteten sekundären pharmakokinetischen Parameter im Steady State zeigten bei beiden Therapien ähnliche Werte. Die Talspiegelkonzentrationen (geometrische Mittelwerte: 11,7 gegenüber 11,9 g/l) lagen über den anerkannten Schwellenwerten für den Schutz vor Infektionen.





Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt und bestätigte eine vergleichbare Exposition gegenüber Immunglobulin G (IgG) unter TAK-881 und HYQVIA. Auch die deskriptiv ausgewerteten sekundären pharmakokinetischen Parameter im Steady State zeigten bei beiden Therapien ähnliche Werte. Die Talspiegelkonzentrationen (geometrische Mittelwerte: 11,7 gegenüber 11,9 g/l) lagen über den anerkannten Schwellenwerten für den Schutz vor Infektionen. Geringere Infusionsdauer und geringeres Infusionsvolumen: Mit der konzentrierten 20%igen Lösung konnte bei gleicher körpergewichtsbezogener Immunglobulindosis das gesamte Infusionsvolumen um 50 Prozent gesenkt werden. Dadurch verkürzte sich die mediane Infusionsdauer gegenüber HYQVIA sowohl bei einer Infusionsstelle (75,8 gegenüber 132 Minuten; Verkürzung um 56,2 Minuten) als auch bei zwei Infusionsstellen (58,3 gegenüber 86 Minuten; Verkürzung um 27,7 Minuten). Die mediane maximal verträgliche Infusionsrate betrug 300 ml pro Stunde und Infusionsstelle.



Dank des geringeren Infusionsvolumens könnten für die Verabreichung weniger Infusionsstellen erforderlich sein als bei HYQVIA. Beides könnte die langfristige Behandlung für Patienten erleichtern.





Mit der konzentrierten 20%igen Lösung konnte bei gleicher körpergewichtsbezogener Immunglobulindosis das gesamte Infusionsvolumen um 50 Prozent gesenkt werden. Dadurch verkürzte sich die mediane Infusionsdauer gegenüber HYQVIA sowohl bei einer Infusionsstelle (75,8 gegenüber 132 Minuten; Verkürzung um 56,2 Minuten) als auch bei zwei Infusionsstellen (58,3 gegenüber 86 Minuten; Verkürzung um 27,7 Minuten). Die mediane maximal verträgliche Infusionsrate betrug 300 ml pro Stunde und Infusionsstelle. Dank des geringeren Infusionsvolumens könnten für die Verabreichung weniger Infusionsstellen erforderlich sein als bei HYQVIA. Beides könnte die langfristige Behandlung für Patienten erleichtern. Nachgewiesener Schutz vor Infektionen: Deskriptive Analysen zeigten unter TAK-881 einen mit HYQVIA vergleichbaren Immunschutz. Die annualisierten Infektionsraten waren niedrig (Mittelwert [95-%-Konfidenzintervall]: 2,62 [1,75-3,76] gegenüber 2,73 [1,85-3,86]). Auch die annualisierte Rate schwerwiegender bakterieller Infektionen war niedrig (Mittelwert [95-%-Konfidenzintervall]: 0,0558 [0,0197-0,121]). Gleichzeitig blieben die IgG-Talspiegel während der gesamten Studie insgesamt auf einem schützenden Niveau. Während der Behandlung mit HYQVIA wurden keine akuten schwerwiegenden bakteriellen Infektionen gemeldet.





Deskriptive Analysen zeigten unter TAK-881 einen mit HYQVIA vergleichbaren Immunschutz. Die annualisierten Infektionsraten waren niedrig (Mittelwert [95-%-Konfidenzintervall]: 2,62 [1,75-3,76] gegenüber 2,73 [1,85-3,86]). Auch die annualisierte Rate schwerwiegender bakterieller Infektionen war niedrig (Mittelwert [95-%-Konfidenzintervall]: 0,0558 [0,0197-0,121]). Gleichzeitig blieben die IgG-Talspiegel während der gesamten Studie insgesamt auf einem schützenden Niveau. Während der Behandlung mit HYQVIA wurden keine akuten schwerwiegenden bakteriellen Infektionen gemeldet. Vergleichbares Sicherheitsprofil: TAK-881 wurde gut vertragen. Im Vergleich zu HYQVIA wurden weder neue Sicherheitssignale noch schwerwiegende unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit TAK-881 festgestellt. Während der Behandlung aufgetretene unerwünschte Ereignisse (TEAE) wurden bei 56,1 Prozent (23/41) der Teilnehmer unter TAK-881 und bei 50,0 Prozent (19/38) unter HYQVIA beobachtet. Sie waren leicht bis mittelschwer; TEAE ab Grad 3 im Zusammenhang mit TAK-881 traten nicht auf. Insgesamt brachen 9 der 43 randomisierten Teilnehmer (20,9 Prozent) die Studie während der beiden Behandlungsphasen ab. Kein Studienabbruch war auf ein unerwünschtes Ereignis im Zusammenhang mit TAK-881 zurückzuführen. Die langfristige Sicherheit wird in der laufenden Verlängerungsstudie TAK-881-3002 weiter untersucht.

"Mit TAK-881 knüpfen wir an die langjährige klinische Erfahrung mit HYQVIA an. Dabei berücksichtigen wir auch, was wir im kontinuierlichen Austausch mit Menschen mit primären Immundefekten erfahren. Wir wollen ihnen die langfristige Behandlung im Alltag erleichtern", berichtet Kristina Allikmets, MD, PhD, Senior Vice President und Head of Plasma Derived Therapies R&D bei Takeda. "Bei einer Zulassung würde TAK-881 unser umfangreiches Portfolio an Immunglobulintherapien um eine patientenfreundlichere Verabreichungsmöglichkeit ergänzen, die auf der nachgewiesenen Wirksamkeit und Sicherheit unserer bestehenden Therapien beruht. Wir wollen nun das Zulassungsverfahren für TAK-881 voranbringen und diese neue Therapie im Falle einer Zulassung den Patienten zugänglich machen."

Takeda plant, im Geschäftsjahr 2026 Zulassungsanträge für TAK-881 bei den zuständigen Behörden in den USA, der Europäischen Union und Japan einzureichen.

Über TAK-881-3001 und TAK-881-3002

TAK-881-3001 war eine zulassungsrelevante klinische Phase-2/3-Studie zur Bewertung der Pharmakokinetik, Wirksamkeit, Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität von TAK-881 bei Erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 2 Jahren mit primärer Immundefektur (PID), die zuvor mit einer Immunglobulintherapie (IG) behandelt worden waren. Studienteilnehmer im Alter von 16 Jahren und älter wurden randomisiert und erhielten im offenen, randomisierten Crossover-Teil der Studie bis zu 51 Wochen lang entweder TAK-881 gefolgt von HYQVIA oder HYQVIA gefolgt von TAK-881 in derselben Dosis und mit demselben Dosierungsintervall wie bei IG. Teilnehmer im Alter von 2 bis 16 Jahren wurden im offenen, einarmigen Studienteil bis zu 27 Wochen lang ausschließlich mit TAK-881 behandelt. Weitere Informationen zur klinischen Studie TAK-881-3001 sind auf ClinicalTrials.gov unter der Studien-ID NCT05755035 verfügbar.

TAK-881-3002 ist eine Phase-3-Studie zur Bewertung der langfristigen Sicherheit und Verträglichkeit von TAK-881 bei Patienten mit PID und stellt die Verlängerungsstudie von TAK-881-3001 dar. Weitere Informationen zur klinischen Studie TAK-881-3002 sind auf ClinicalTrials.gov unter der Studien-ID NCT06076642 verfügbar.

Über TAK-881

TAK-881 [Immunglobulin subkutan (human), 20 %ige Lösung (SCIG 20 %) und rekombinante humane Hyaluronidase] ist ein flüssiges Prüfpräparat, bestehend aus einer Ampulle Immunglobulin (IG) 20 und einer Ampulle der rekombinanten humanen Hyaluronidase von Halozyme (rHuPH20). IG wird aus menschlichem Plasma gewonnen und unterstützt das körpereigene Immunsystem. TAK-881 wird unter die Haut in das subkutane Fettgewebe infundiert, wo die Hyaluronidase die Verteilung erleichtert und die Absorption des Immunglobulins im subkutanen Gewebe erhöht, wodurch größere Volumina an einer bestimmten Infusionsstelle verabreicht werden können. Als durch Hyaluronidase unterstütztes SCIG 20 wird TAK-881 mit dem Ziel entwickelt, das Infusionsvolumen und die Infusionsdauer zu reduzieren und gleichzeitig Patienten mit PID einen wirksamen Immunschutz zu bieten.

Über primäre Immundefekte (PID)

Primäre Immundefekte (PID) umfassen mehr als 550 seltene, chronische Erkrankungen, bei denen ein Teil des körpereigenen Immunsystems fehlt oder nicht richtig funktioniert.3 Ursache sind genetische Mutationen, die in der Regel vererbt werden.4 Die Symptome sind unterschiedlich und reichen von häufigen und/oder anhaltenden Infektionen bis zu ungewöhnlichen Autoimmunreaktionen. Häufig bleibt die Erkrankung deshalb trotz der Untersuchung durch mehrere Fachärzte lange Zeit unerkannt oder wird falsch diagnostiziert.5 In den USA ist etwa einer von 1.200 Menschen betroffen.6

Über HYQVIA

HYQVIA [Immunglobulin-Infusion 10 (human) mit rekombinanter humaner Hyaluronidase] ist ein flüssiges Arzneimittel, das Immunglobulin (IG) 10 und rekombinante humane Hyaluronidase (rHuPH20) von Halozyme enthält. HYQVIA ist von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) als Ersatztherapie für Erwachsene, Kinder und Jugendliche (0 bis 18 Jahre) mit primären Immundefekten (PID) und eingeschränktem Antikörperschutz zugelassen. Die Zulassung umfasst außerdem Patienten mit sekundären Immundefekten (SID), die an schweren oder wiederkehrenden Infektionen leiden, bei denen eine antimikrobielle Behandlung nicht wirksam ist und entweder ein nachgewiesenes spezifisches Antikörperversagen (PSAF) oder ein Serum-IgG-Spiegel unter 4 g/l vorliegt. Darüber hinaus ist HYQVIA in der EU als Erhaltungstherapie für Erwachsene, Kinder und Jugendliche (0 bis 18 Jahre) mit chronisch inflammatorischer demyelinisierender Polyneuropathie (CIDP) zugelassen, nachdem sie mit einer intravenösen Immunglobulintherapie (IVIG) stabilisiert wurden.

In den USA ist HYQVIA zur Behandlung von Erwachsenen und Kindern ab zwei Jahren mit PID sowie als Erhaltungstherapie für Erwachsene mit CIDP zugelassen.

HYQVIA wird in das Unterhautfettgewebe infundiert und enthält aus menschlichem Plasma gewonnenes Immunglobulin. Immunglobuline sind Antikörper, die das körpereigene Immunsystem unterstützen. Die in HYQVIA enthaltene Hyaluronidase erleichtert die Verteilung und Aufnahme des Immunglobulins im subkutanen Gewebe zwischen Haut und Muskulatur. HYQVIA wird in Abständen von bis zu einem Monat verabreicht (bei CIDP alle zwei, drei oder vier Wochen; bei PID alle drei oder vier Wochen).

HyQvia (normales Immunglobulin vom Menschen), 100 mg/ml Infusionslösung zur subkutanen Anwendung

Wichtige Sicherheitshinweise (Europäische Union)

Bitte lesen Sie vor der Verschreibung die Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) zu HyQvia (normales Immunglobulin vom Menschen [SCIg]), insbesondere die Angaben zur Dosierung und Therapieüberwachung.

ANWENDUNGSHINWEISE: Die Behandlung muss unter Aufsicht eines Arztes eingeleitet und überwacht werden, der Erfahrung mit der Behandlung von Immundefekten bzw. CIDP hat. Das Arzneimittel muss subkutan (s.c.) verabreicht werden. Die Dosis und das Dosierungsschema hängen von der Indikation ab. Je nach Pharmakokinetik und klinischem Ansprechen kann eine individuelle Dosisanpassung erforderlich sein. Bei unter- oder übergewichtigen Patienten muss die auf dem Körpergewicht basierende Dosis gegebenenfalls angepasst werden.

GEGENANZEIGEN: Darf nicht intravenös oder intramuskulär verabreicht werden. Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Überempfindlichkeit gegen humane Immunglobuline, insbesondere in sehr seltenen Fällen eines IgA-Mangels, wenn der Patient Antikörper gegen IgA besitzt. Systemische Überempfindlichkeit gegen Hyaluronidase oder rHuPH20.

BESONDERE PATIENTENGRUPPEN: Kinder und Jugendliche: Das Dosierungsschema für die Substitutions- und immunmodulierende Therapie bei Kindern und Jugendlichen (0 bis 18 Jahre) entspricht dem für Erwachsene. Die in der Fachinformation aufgeführten Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen gelten für Erwachsene ebenso wie für Kinder. Schwangerschaft: Die Sicherheit dieses Arzneimittels während der Schwangerschaft wurde nicht in kontrollierten klinischen Studien untersucht. Daher sollte es während der Schwangerschaft und Stillzeit nur mit Vorsicht angewendet werden. Klinische Erfahrungen mit Immunglobulinen lassen keine schädlichen Auswirkungen auf den Schwangerschaftsverlauf, den Fötus oder das Neugeborene erwarten. Fertilität: Derzeit liegen keine klinischen Sicherheitsdaten vor. Klinische Erfahrungen mit Immunglobulinen lassen keine schädlichen Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit erwarten.

BESONDERE WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG: Rückverfolgbarkeit: Zur besseren Rückverfolgbarkeit biologischer Arzneimittel müssen Name und Chargennummer des verabreichten Präparats eindeutig dokumentiert werden. Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung: Wird HyQvia versehentlich in ein Blutgefäß verabreicht, kann es zu einem Schock kommen. Bestimmte Nebenwirkungen können bei Patienten häufiger auftreten, die erstmals normales Immunglobulin vom Menschen erhalten, sowie in seltenen Fällen nach einem Präparatewechsel oder nach einer längeren Pause seit der letzten Infusion. Mögliche Komplikationen lassen sich häufig vermeiden, indem das Präparat anfangs langsam infundiert und der Patient sorgfältig überwacht wird. Alle anderen Patienten sollten nach der Verabreichung mindestens 20 Minuten beobachtet werden. Bei einer Behandlung zu Hause sollte eine weitere verantwortliche Person zur Unterstützung verfügbar sein. Patienten, die sich zu Hause selbst behandeln, und/oder ihre Betreuungspersonen sollten außerdem darin geschult werden, frühe Anzeichen einer Überempfindlichkeit zu erkennen. Bei Nebenwirkungen muss entweder die Infusionsgeschwindigkeit reduziert oder die Infusion abgebrochen werden. In den klinischen Studien wurden keine chronischen Hautveränderungen beobachtet. Patienten sollten aufgefordert werden, chronische Entzündungen, Knötchen sowie Entzündungen an der Infusionsstelle zu melden, die länger als einige Tage anhalten. Überempfindlichkeit gegen IG 10 %: Patienten mit Anti-IgA-Antikörpern, für die SCIg-Präparate die einzige Behandlungsoption darstellen, dürfen HyQvia nur unter engmaschiger ärztlicher Überwachung erhalten. In seltenen Fällen kann normales Immunglobulin vom Menschen einen Blutdruckabfall mit anaphylaktischer Reaktion auslösen, selbst wenn der Patient frühere Behandlungen damit vertragen hat. Weitere Informationen enthält die Fachinformation. Überempfindlichkeit gegen rHuPH20: Bei Verdacht auf eine allergische oder anaphylaxieähnliche Reaktion nach Verabreichung von rHuPH20 muss die Infusion sofort abgebrochen und bei Bedarf eine medizinische Standardbehandlung eingeleitet werden. Immunogenität von rHuPH20: In klinischen Studien wurde bei Patienten unter HyQvia die Bildung nicht neutralisierender und neutralisierender Antikörper gegen die Komponente rHuPH20 beobachtet. Arterielle und venöse thromboembolische Ereignisse wurden im Zusammenhang mit der Anwendung von Immunglobulinen beobachtet. Vor der Anwendung von Immunglobulinen sollten Patienten ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Bei Patienten mit bestehenden Risikofaktoren für thromboembolische Ereignisse ist Vorsicht geboten. Achten Sie auf Anzeichen und Symptome einer Thrombose und beurteilen Sie die Blutviskosität bei Patienten, bei denen ein Risiko für Hyperviskosität besteht. Eine Thrombose kann auch ohne bekannte Risikofaktoren auftreten. Patienten sollten über die ersten Anzeichen thromboembolischer Ereignisse informiert und angewiesen werden, bei Auftreten von Symptomen sofort ihren Arzt zu kontaktieren. Hämolytische Anämie: Immunglobulinpräparate enthalten Antikörper gegen Blutgruppenantigene (z. B. A, B und D), die als Hämolysine wirken können. Patienten, die Immunglobulinpräparate erhalten, sollten auf klinische Anzeichen und Symptome einer Hämolyse überwacht werden. Aseptisches Meningitis-Syndrom (AMS): Ein AMS wurde im Zusammenhang mit intravenösen und subkutanen Immunglobulintherapien berichtet. Die Symptome beginnen gewöhnlich innerhalb weniger Stunden bis zwei Tage nach der Behandlung. Patienten sollten über die ersten Symptome aufgeklärt werden. Nach Absetzen der Immunglobulintherapie kann das AMS innerhalb weniger Tage ohne bleibende Folgen abklingen. Bei hochdosierter intravenöser Immunglobulintherapie (2 g/kg) kann AMS häufiger auftreten. Nach Markteinführung erhobene Daten zeigten keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen AMS und höheren Dosierungen. Bei Frauen wurde eine höhere AMS-Inzidenz beobachtet. Beeinflussung serologischer Untersuchungen: Nach einer Immunglobulininfusion kann der vorübergehende Anstieg verschiedener passiv übertragener Antikörper im Blut zu irreführenden positiven Ergebnissen serologischer Untersuchungen führen. Immunglobulininfusionen können bei Tests zum Nachweis von Pilzinfektionen, die auf der Bestimmung von ß-D-Glucanen beruhen, falsch positive Ergebnisse verursachen. Übertragbare Krankheitserreger: Zu den Standardmaßnahmen zur Vermeidung von Infektionen durch aus menschlichem Blut oder Plasma hergestellte Arzneimittel gehören die Auswahl der Spender, die Untersuchung einzelner Spenden und Plasmapools auf bestimmte Infektionsmarker sowie wirksame Herstellungsschritte zur Inaktivierung oder Entfernung von Viren. Dennoch lässt sich bei der Verabreichung von Arzneimitteln aus menschlichem Blut oder Plasma die Übertragung von Krankheitserregern nicht vollständig ausschließen. Dies gilt auch für unbekannte oder neu auftretende Viren und andere Krankheitserreger. Die getroffenen Maßnahmen gelten als wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren.

WECHSELWIRKUNGEN: Abgeschwächte Lebendvirusimpfstoffe: Die Verabreichung von Immunglobulinen kann die Wirksamkeit von Lebendvirusimpfstoffen für mindestens sechs Wochen bis zu drei Monate beeinträchtigen. Zwischen der Verabreichung dieses Arzneimittels und einer Impfung mit attenuierten Lebendvirusimpfstoffen sollte ein Abstand von mindestens drei Monaten liegen. Bei Masern kann diese Beeinträchtigung bis zu ein Jahr anhalten. Daher sollte bei Patienten, die eine Masernimpfung erhalten, der Antikörperstatus überprüft werden.

NEBENWIRKUNGEN: Am häufigsten wurden lokale Nebenwirkungen gemeldet. Die am häufigsten gemeldeten systemischen Nebenwirkungen waren Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit und Fieber. Die meisten dieser Nebenwirkungen waren leicht bis mittelschwer. Unter normalem Immunglobulin vom Menschen wurden Fälle vorübergehender aseptischer Meningitis, vorübergehender hämolytischer Reaktionen, eines Anstiegs des Serumkreatinins und/oder akuten Nierenversagens beobachtet. Häufigkeit unerwünschter Arzneimittelwirkungen pro Infusion: sehr häufig (= 1/10): Lokale Reaktionen (insgesamt; eine detaillierte Aufstellung enthält die Fachinformation); häufig (= 1/100 bis 1/10): Kopfschmerzen, Übelkeit, Bauchschmerzen, Unterbauchschmerzen, Oberbauchschmerzen und Druckschmerzhaftigkeit des Abdomens, Erythem, Asthenie, Ermüdung, Lethargie und Unwohlsein; gelegentlich (= 1/1.000 bis 1/100): Schwindel, Migräne, Tremor, Parästhesien, Sinustachykardie und Tachykardie, erhöhter Blutdruck und Hypertonie, Diarrhö, Erbrechen, abdominelle Distension, Pruritus, Hautausschlag, erythematöser Hautausschlag, makulöser Hautausschlag, makulopapulöser Hautausschlag und papulöser Hautausschlag, Urtikaria, Myalgie, Arthralgie, Beschwerden in den Gliedmaßen und Schmerzen in den Extremitäten, Rückenschmerzen, Gelenksteifigkeit, muskuloskelettale Brustschmerzen, Schüttelfrost, Ödeme, periphere Ödeme und Schwellungen (systemisch), lokalisierte Ödeme, periphere Schwellungen und Hautödeme, abhängige Ödeme, Genitalödeme, Skrotalschwellung und vulvovaginale Schwellung, Brennen; selten (= 1/10.000 bis 1/1.000): Zerebrovaskulärer Insult und ischämischer Schlaganfall, Hypotonie, Dyspnoe, Leistenschmerzen, Hämosiderinurie, Hyperhidrose, positiver direkter Coombs-Test und positiver Coombs-Test.

Die EU-Fachinformation finden Sie unter:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/hyqvia-epar-product-information_en.pdf

Die vollständige US-Verschreibungsinformation finden Sie unter:https://www.shirecontent.com/PI/PDFs/HYQVIA_USA_ENG.pdf

Über Takeda

Takeda konzentriert sich darauf, eine bessere Gesundheitsversorgung für die Menschen und eine bessere Zukunft für die Welt zu schaffen. Wir verfolgen das Ziel, in unseren therapeutischen und geschäftlichen Kernbereichen unter anderem Magen-Darm-Erkrankungen und Entzündungen, seltene Krankheiten, plasmabasierte Therapien, Onkologie, Neurowissenschaften und Impfstoffe lebensverändernde Behandlungen zu entwickeln und bereitzustellen. Zusammen mit unseren Partnern streben wir danach, die Erfahrung der Patienten zu verbessern und ihnen mit unserer dynamischen und vielfältigen Pipeline neue Behandlungsoptionen zu erschließen. Als wertebasiertes und auf Forschung und Entwicklung ausgerichtetes führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan lassen wir uns von unserem Engagement für Patienten, unsere Mitarbeiter und unseren Planeten leiten. Unsere Mitarbeiter in rund 80 Ländern und Regionen lassen sich von unserem Ziel leiten und sind den gleichen Werten verpflichtet, die unser Handeln nun schon seit mehr als zwei Jahrhunderten bestimmen. Weitere Informationen finden Sie auf www.takeda.com.

Wichtiger Hinweis

Im Sinne dieser Mitteilung bezeichnet der Begriff "Pressemitteilung" das vorliegende Dokument, Vorträge, Fragestunden sowie schriftliches Material oder mündliche Aussagen, die von Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") im Rahmen dieser Pressemitteilung erörtert oder verbreitet werden. Die vorliegende Pressemitteilung (einschließlich damit in Zusammenhang stehender mündlicher Unterrichtungen sowie Fragestunden) stellt in keinem Land ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Gesuch zum Kauf, zum anderweitigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Austausch, zum Verkauf oder zur anderweitigen Veräußerung von Wertpapieren oder eine Anwerbung von Stimmen oder Zustimmung dar und ist nicht als solche gedacht. Über diese Pressemitteilung werden der Öffentlichkeit keine Aktien oder sonstigen Wertpapiere angeboten. In den Vereinigten Staaten dürfen ohne Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder einer Freistellung davon keine Wertpapiere angeboten werden. Die Pressemitteilung (ggf. zusammen mit weiteren Informationen, die dem Empfänger evtl. bereitgestellt werden) wird unter der Bedingung herausgegeben, dass sie dem Empfänger nur zu Informationszwecken dient (und nicht zur Bewertung einer Anlage, Übernahme, Veräußerung oder einer anderen Transaktion). Eine Nichteinhaltung dieser Einschränkungen kann einen Verstoß gegen geltende Wertpapiergesetze darstellen.

Die Unternehmen, an denen Takeda direkt oder indirekt Beteiligungen hält, sind eigenständige Einheiten. Aus praktischen Gründen wird "Takeda" an einigen Stellen der vorliegenden Pressemitteilung verwendet, an denen auf Takeda und seine Tochterunternehmen generell Bezug genommen wird. In ähnlicher Weise werden Wörter wie "wir", "uns" und "unser" auch in Bezug auf Tochterunternehmen allgemein oder auf diejenigen verwendet, die für diese arbeiten. Diese Ausdrücke werden auch dann verwendet, wenn es nicht sinnvoll ist, ein spezielles Unternehmen kenntlich zu machen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und alle im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verbreiteten Materialien können zukunftsgerichtete Aussagen, Einschätzungen oder Meinungen bezüglich der künftigen Geschäftstätigkeit, der künftigen Lage und der künftigen Geschäftsergebnisse von Takeda enthalten, einschließlich Schätzungen, Prognosen, Ziele und Pläne für Takeda. Ohne Einschränkung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen häufig Begriffe wie "zielt ab", "plant", "glaubt", "hofft", "setzt fort", "erwartet", "strebt an", "beabsichtigt", "stellt sicher", "wird", "könnte", "sollte", "würde", "könnte", "geht davon aus", "schätzt", "prognostiziert" oder ähnliche Ausdrücke sowie deren Verneinungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen über viele wichtige Faktoren, einschließlich der folgenden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen: die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Takedas globales Geschäft, einschließlich der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in Japan und den Vereinigten Staaten; Wettbewerbsdruck und -entwicklungen; Änderungen geltender Gesetze und Vorschriften, einschließlich globaler Gesundheitsreformen; Herausforderungen bei der Entwicklung neuer Produkte, einschließlich der Ungewissheit hinsichtlich des klinischen Erfolgs sowie der Entscheidungen von Zulassungsbehörden und deren zeitlicher Abfolge; Ungewissheit hinsichtlich des kommerziellen Erfolgs neuer und bestehender Produkte; Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Herstellung; Schwankungen bei Zins- und Wechselkursen; Ansprüche oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder Wirksamkeit von vermarkteten Produkten oder Produktkandidaten; die Auswirkungen von Gesundheitskrisen, wie der neuartigen Coronavirus-Pandemie, auf Takeda und seine Kunden und Lieferanten, einschließlich ausländischer Regierungen in Ländern, in denen Takeda tätig ist, oder auf andere Aspekte seines Geschäfts; den Zeitpunkt und die Auswirkungen von Integrationsmaßnahmen nach der Fusion mit übernommenen Unternehmen; die Fähigkeit, Vermögenswerte zu veräußern, die nicht zum Kerngeschäft von Takeda gehören, sowie den Zeitpunkt solcher Veräußerungen; und andere Faktoren, die in Takedas jüngstem Jahresbericht auf Formular 20-F und in anderen Berichten von Takeda, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurden, aufgeführt sind und auf der Website von Takeda unter https://www.takeda.com/investors/sec-filings-and-security-reports/ oder unter www.sec.gov verfügbar sind. Takeda verpflichtet sich nicht, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder sonstige von Takeda abgegebene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich oder aufgrund von Börsenvorschriften vorgeschrieben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und die Ergebnisse oder Aussagen von Takeda in dieser Pressemitteilung sind kein Hinweis auf die zukünftigen Ergebnisse von Takeda und stellen keine Schätzung, Prognose, Garantie oder Vorhersage dar.

Medizinische Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über Produkte, die unter Umständen nicht in allen Ländern oder unter anderen Marken, für andere Indikationen, in anderen Dosierungen oder Stärken im Handel verfügbar sind. Keine in dieser Mitteilung enthaltene Angabe sollte als Aufforderung, Bewerbung oder Anzeige für ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, einschließlich in der Entwicklung befindlicher Mittel, betrachtet werden.

_______________________________ Dr. Walter äußert sich als Privatperson. Ihre Aussagen und Meinungen spiegeln ausschließlich ihre persönliche Auffassung wider und entsprechen nicht notwendigerweise den Positionen der University of South Florida oder des Johns Hopkins All Children's Hospital. 1 Gardulf A. Immunoglobulin treatment for primary immunodeficiencies: advantages of subcutaneous replacement therapy. BioDrugs. 2007;21(2):105-116. 2 Jones GL, Vogt KS, Chambers D, Clowes M, Shrimpton A. What is the burden of immunoglobulin replacement therapy in adult patients with primary immunodeficiencies? A systematic review. Front Immunol. 2018;9:1308. doi:10.3389/fimmu.2018.01308. 3Immune Deficiency Foundation. Living With Primary Immunodeficiency. Letzter Zugriff: September 2026. Verfügbar unter: https://primaryimmune.org/living-primary-immunodeficiency. 4Center for Disease Control and Prevention. About Primary Immunodeficiency (PI). Letzter Zugriff: September 2026. Verfügbar unter: https://www.cdc.gov/primary-immunodeficiency/about/index.html. 5Immune Deficiency Foundation. Understanding Primary Immunodeficiency. Letzter Zugriff: September 2026. Verfügbar unter: https://primaryimmune.org/understanding-primary-immunodeficiency. 6 Kobrynski L, Powell RW, Bowen S. J Clin Immunol. 2014;34(8):954-961.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261014830610/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Takeda Media Relations

media_relations@takeda.com