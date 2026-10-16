© Foto: Andreas Arnold - dpaDer Chef der amerikanischen Notenbank stoppt den Ausverkauf, Unicredit darf bei der Commerzbank unbegrenzt zugreifen und Indonesien erlebt einen Crash. Ist die Panik vorbei oder nur verschoben?
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