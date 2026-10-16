Zürich - Nach fünf Tagen steigender Notierungen lassen es die Investoren am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss ruhiger angehen. Immerhin ist der Leitindex SMI aktuell auf Kurs, ein Wochenplus von annähernd 4 Prozent einzufahren. Angesichts der Turbulenzen gerade bei den Technologiewerten weltweit ist dem hiesigen Markt in den vergangenen Tagen seine eher defensive Ausrichtung zugutegekommen. Zum Wochenschluss erweisen sich nun gerade die beiden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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