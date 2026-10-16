EQS-News: Gabler Group AG
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Gabler Group AG stärkt mit Übernahme von DECK Marine Systems ihre Kompetenzen für maritime Systemlösungen
DECK erweitert das Technologieportfolio der Gabler Group um Systeme für die Handhabung und den Einsatz von Unterwasserausrüstung und stärkt insbesondere die Geschäftsbereiche Submarine Systems sowie Subsea Communications & Data. In Verbindung mit Gablers Kompetenzen in Unterwasserkommunikation, Datenverarbeitung und Energieversorgung eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Entwicklung integrierter Lösungen, beispielsweise zur Überwachung kritischer Unterwasserinfrastruktur oder für den Einsatz autonomer maritimer Systeme. Darüber hinaus soll DECK von den internationalen Kundenbeziehungen und Vertriebsstrukturen der Gabler Group profitieren.
Mit der Akquisition schafft die Gabler Group eine Präsenz im Baltikum, insbesondere im für EU und NATO strategisch wichtigen Estland. Steigende Verteidigungsausgaben in der Region sowie Investitionen internationaler Partner stärken die Bedeutung des Baltikums als Absatzmarkt für maritime Technologien und Systemlösungen. Über DECK erhält die Gabler Group einen lokalen Zugang zu diesem Markt und verbessert ihre Möglichkeiten, sich mit maritimen Technologien und Systemlösungen an den damit verbundenen Beschaffungs- und Investitionsprogrammen zu beteiligen.
DECK Marine Systems wurde 2020 gegründet und entwickelt und fertigt kundenspezifische Systeme für den Einsatz technischer Ausrüstung von Schiffen und anderen maritimen Plattformen aus. Das Portfolio umfasst insbesondere Launch-and-Recovery-Systeme (LARS) zum Aussetzen und Bergen unbemannter Unterwasserfahrzeuge sowie spezielle Vorrichtungen, mit denen Sonargeräte, Sensoren und Messinstrumente durch den Schiffsrumpf oder über die Schiffsseite ins Wasser abgesenkt und positioniert werden können. Hinzu kommen elektrische und hydraulische Winden für die Handhabung von Unterwasserinstrumenten, Kabeln und Versorgungsleitungen. Ein technologischer Entwicklungsschwerpunkt liegt auf KI-gestützten Aussetz- und Bergungssystemen, die unbemannte Fahrzeuge automatisch erkennen, verfolgen und bei ihrer Bergung unterstützen sollen. DECK bedient Kunden aus dem Schiffbau und der maritimen Industrie in Europa, Nordamerika und Asien. Zu den Anwendungsfeldern zählen unter anderem die Meeresforschung, die Offshore-Industrie und die Verteidigung.
Die Parteien haben über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Transaktion (Closing) erfolgte heute, am 16. Oktober 2026. DECK wird ab diesem Zeitpunkt in den Konzernabschluss der Gabler Group einbezogen. Aufgrund der erstmaligen Konsolidierung im vierten Quartal 2026 werden für das laufende Geschäftsjahr nur geringfügige Auswirkungen auf die Umsatz- und Ertragslage der Gabler Group erwartet.
Jevgeni Gorbatšov, Mitgründer und bisheriger Chief Operating Officer von DECK Marine Systems, hat mit dem Closing die Position des CEO übernommen. Über seine Beteiligungsgesellschaft JGCON bleibt er mit 25 % an DECK beteiligt und wird die weitere Entwicklung des Unternehmens gemeinsam mit der Gabler Group vorantreiben. Der bisherige CEO und Mitgründer Dmitri Jekimov wird die Geschäftsentwicklung beratend begleiten.
Patrick Jacobs
Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Die Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich Submarine Systems. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 290 Mitarbeiter.
16.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gabler Group AG
|Niels-Bohr-Ring 5a
|23568 Lübeck
|Deutschland
|Telefon:
|+49 451 3109 0
|E-Mail:
|ir@gablergroup.com
|Internet:
|www.gablergroup.com
|ISIN:
|DE000A421RZ9
|WKN:
|A421RZ
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Vienna MTF)
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|391200E0ZR3VLW4EM351
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