Austin - Elon Musk hat Tesla-Fans in der Nacht zum Freitag einen ganz nahen Blick auf das neueste und wohl ehrgeizigste Projekt des Elektroautobauers gegeben: den lang erwarteten Tesla Roadster. In einer spektakulären Showeinlage fuhr der Roadster - dank sogenannter Kaltgas-Triebwerke - eine steile, gebogene Rampe hinauf, ging kopfüber, schoss vom Rampenende ab, drehte sich in der Luft und landete sicher wieder auf dem Boden. Lars Moravy, Teslas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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