Tokio - Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus kann sich über einen Grossauftrag aus den USA freuen. Der US-amerikanische Flugzeugfinanzierer Aviation Capital Group (ACG) wolle 75 Maschinen aus der Airbus-Modellfamilie A320neo kaufen, teilte die japanische ACG-Mutter Tokyo Century am Freitag mit. Die Jets sollten in den Jahren 2032 bis 2035 ausgeliefert werden. Die Mittelstreckenjets der A320neo-Familie sind die meistgefragte Flugzeugreihe der Welt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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