Der gestrige Donnerstag war für viele Technologieaktien ein rabenschwarzer Tag. Auch die Aixtron-Aktie geriet massiv unter Druck und verlor zeitweise rund -13%. Zum Handelsschluss konnte sie den Kursrückgang wieder teilweise reduzieren. Am Freitag erholte sie sich zuerst, drehte dann wieder ins Minus. Aktuell notiert bei 32,80 € zu. Angesichts des heftigen Kursrückgangs stellt sich die Frage: Ist die KI-Euphorie vorbei - oder bietet sich bei Aixtron ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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