Die Verbio-Aktie hat sich in jüngster Vergangenheit alles andere als erfreulich entwickelt. In den letzten sechs Monaten verlor der deutsche Biokraftstoffhersteller rund ein Drittel seines Börsenwerts. Doch am Freitagmorgen setzt sich die Verbio-Aktie mit einem Kurssprung von +9% an die Spitze des SDAX. Was steckt hinter der starken Performance und können Anleger jetzt mit einem Rebound rechnen? Große und kleine Bullen Grund für den heutigen Kurssprung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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