Die Nordex-Aktie arbeitet dieser Tage an einem starken Rebound. Nachdem der deutsche Windkraftanlagenhersteller bereits in den letzten fünf Handelstagen um über +8% zugelegt hat, ist Nordex am Freitagmorgen mit einem Kursplus von mehr als +5% die klare Nummer 1 im MDAX. Was steckt hinter dem starken Rückenwind und wird er in Zukunft noch stärker wehen? Starke Zahlen, starke Prognose Der starke Kursanstieg der Nordex-Aktie geht auf überraschend starke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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