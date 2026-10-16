Bei Scout24 ging es gestern richtig zur Sache. Die Aktie legte auf Xetra um +7,45% auf 79,30 € zu und war damit mit Abstand der stärkste Wert im DAX. Einen einzelnen neuen Unternehmens-Trigger gab es dabei gar nicht, vielmehr kamen mehrere Dinge zusammen, die nach der Schwäche der vergangenen Wochen wieder Käufer angelockt haben. Anleger drehen den Spieß bei den KI-Sorgen um Noch Ende September war Scout24 kräftig unter Druck geraten, weil am Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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