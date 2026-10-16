Die Aktie von The Kroger Co. bietet Anlegern eine attraktive Kombination aus defensivem Geschäftsmodell, hoher Kapitalrückführung und Aufwärtspotenzial. Mit einem neuen CEO, KI-gestützten Kostensenkungen und niedrigeren Preisen schafft der US-Lebensmittelhändler die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum und eine Neubewertung der Aktie. Kroger zählt zu den größten Lebensmittelhändlern der USA und verbindet ein dichtes Filialnetz mit einem wachsenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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