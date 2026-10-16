FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.10.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 4500 (4600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 418 (427) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 455 (360) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 200 (187) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 6150 (5600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 755 (825) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS RELX PRICE TARGET TO 3070 (3100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 490 (480) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 1500 (1450) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 790 (890) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 1330 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS LLOYDS TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 115 (124) PENCE - UBS CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 870 (910) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SOFTCAT PRICE TARGET TO 1850 (2100) PENCE - 'NEUTRAL'
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