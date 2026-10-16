Zürich - Der Verwaltungsrat der Admicasa Holding AG hat per 15. Oktober 2026 Cyril Notz zum neuen CFO der Gruppe ernannt. Der dipl. Wirtschaftsprüfer und dipl. Betriebsökonom FH verfügt über langjährige Führungserfahrung in Finanz- und Revisionsfunktionen in international tätigen Industrie-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen. Er war unter anderem als Leiter Interne Revision bei SWISS und der Migros-Gruppe sowie als CFO von WSP Suisse tätig. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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