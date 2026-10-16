Tesla hat für die Präsentation seines neuen Roadsters im Oktober 2026 eine große Show aufgezogen. Vom ersten Prototypen, den Tesla bereits 2017 gezeigt hatte, ist allerdings nicht mehr viel übrig - weder optisch noch technisch. Wobei Informationen zu technischen Details noch rar sind. Die Präsentation fokussierte sich eher auf die Funktionen, die durch eine Zusammenarbeit mit SpaceX realisiert worden sind. Mit einem Auto mit Straßenzulassung in Deutschland hat dies aber kaum noch etwas zu tun.Den vollständigen Artikel lesen ...
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