Die Aktie des japanischen Speicherchipherstellers Kioxia ist in den letzten Tagen im Zuge des weltweiten Ausverkaufs im Chip- und KI-Sektor weiter unter Druck geraten. Seit Anfang Oktober büßte der Kurs fast -36% an Wert ein, damit belaufen sich die Abschläge gegenüber dem Rekordhoch von Ende Juni auf knapp -66%. Sollten Anleger die Panik zum Kauf nutzen oder dem Treiben besser von der Seitenlinie zuschauen? China-Sorgen überschatten fundamentale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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