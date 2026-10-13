© Foto: UnsplashChipwerte brechen in Asien ein, Brent steigt über 107 US-Dollar und heute legen die Großbanken Zahlen vor. Hält der DAX dem Druck stand? Der große Überblick über alle Anlageklassen.
Enthaltene Werte: US46625H1005,US38141G1040,US5949181045,US9497461015,US7960502018,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,US1729674242,US30303M1027,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,190130699,JP3236330001,CNE100007WP2Den vollständigen Artikel lesen
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