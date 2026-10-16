Die Nvidia-Aktie ist nach dem Doppeltop im Bereich von 235,20 bis 244,00 US$ an eine Trendlinie zurückgelaufen. Knapp unterhalb warten die Tiefs bei rund 209,00 US$. Dazu kommen Zweifel an der Profitabilität des KI-Booms. Hält der Kurs, oder rückt der Supportbereich zwischen 190,30 und 196,30 US$ in den Fokus? Sorgen um den KI-Ausbau Nvidia gab allein am Mittwoch -3,2% nach und schloss am Donnerstag bei 217,23 US$. Auf Sicht von sechs Handelstagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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