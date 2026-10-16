Erst der scharfe Abverkauf, dann die Stabilisierung an den Marken des Optionsmarktes: Nach der Verschiebung des Neutron-Erstflugs bei Rocket Lab und den 40-Milliarden-Dollar-Finanzierungsplänen bei SpaceX gerieten beide Raumfahrt-Aktien am Donnerstag unter erheblichen Verkaufsdruck. Eine Analyse zeigt, dass sich institutionelle Adressen bereits Tage vor dem Kursrutsch abgesichert hatten - und wie gezielte Großtransaktionen exakt an den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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