Tesla Aktie im Fokus: Fliegende Roadster, SpaceX-Fantasien und KI - Jetzt Aktien kaufen?

Als Finanzexperte Jens Klatt analysiere ich für dich regelmäßig die wichtigsten Bewegungen an den internationalen Märkten. Ein Ereignis, das aktuell für enormes Aufsehen sorgt, hat mit Tesla zu tun. Tesla hat am Donnerstag einen neu gestalteten Roadster vorgestellt, der mit raketenartigen Triebwerken angetrieben wird.

Diese Präsentation lieferte Bilder, die man sonst nur aus Science-Fiction-Filmen kennt. Doch was bedeutet diese Show für die Tesla Aktie? Ist es eine reine PR-Maßnahme, oder untermauert es die technologische Dominanz, wegen der viele Anleger diese Aktien kaufen? Im Folgenden präsentiere ich Ihnen die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dieser spektakulären Enthüllung.

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- Handeln Sie verantwortungsvoll -

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