Zürich - Elevator Ventures, der Corporate-Venture-Capital-Fonds der Raiffeisen Bank International (RBI), wird strategischer Investor bei Rivero. Elevator Ventures bringt ein Netzwerk im europäischen Bankensektor mit, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, das Rivero dabei helfen soll, ihre Technologie für den Zahlungsverkehr bei weitaus mehr Banken und Finanzinstituten einzuführen. Rivero wurde gegründet, um einige der komplexesten betrieblichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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