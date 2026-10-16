Dübendorf - Forentec AG ist neu Teil von Lineal, einem weltweit tätigen Anbieter von Legal Technology und entsprechenden Dienstleistungen. Mit der Übernahme etabliert Lineal seine Präsenz in der Schweiz und eröffnet den Kunden und dem Team von Forentec neue Möglichkeiten. Der Zusammenschluss mit Lineal vereint komplementäre Kompetenzen in den Bereichen eDiscovery, digitale Forensik, Cybersicherheit und Open-Source-Intelligence (OSINT). Die Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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