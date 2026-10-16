Zürich - Die aktuelle globale Nachhaltigkeitsstudie von BDO zeigt, dass Organisationen die Bedeutung von Nachhaltigkeit zunehmend erkennen. Trotz vorhandenen Wissens und technischer Fähigkeiten gelingt es vielen jedoch noch nicht, Nachhaltigkeit konsequent in Strategie, Führung und operative Prozesse zu integrieren. Während weltweit Governance und ethische Geschäftspraktiken als wichtigste Nachhaltigkeitspriorität gelten, gewinnen in der Schweiz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab