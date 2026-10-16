London - ClearSpace wurde von der britischen Weltraumagentur (UKSA) als Hauptauftragnehmer für die Durchführung der ersten staatlich in Auftrag gegebenen Mission zur Beseitigung von Weltraummüll im Vereinigten Königreich, der "UK Active Debris Removal Mission" (UK ADR), ausgewählt. Im Rahmen der Mission sollen zwei stillgelegte, in Grossbritannien registrierte Satelliten aus der erdnahen Umlaufbahn entfernt werden, um damit die Fähigkeit unter Beweis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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