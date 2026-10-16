Paris/London/Zürich - An den europäischen Aktienmärkten ist es am Freitag leicht nach oben gegangen. Sie reagierten damit auf positive Vorgaben. «Nach den turbulenten vergangenen Tagen hat sich die Stimmung etwas aufgehellt, nachdem an der Wall Street gestern vor allem die Standardwerte zulegen konnten, während die Technologiewerte ihre anfänglichen Verluste fast vollständig aufholten», stellte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarktes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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